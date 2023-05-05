صافي استثمارات الأجانب غير العرب بسوق دبي يقفز بأكثر من 313%

واصل المستثمرون الأجانب غير العرب ضخ مزيد من السيولة في سوق دبي المالي على نحو فاق توقعات أكثر المحللين تفاؤلاً بأداء الشركات التشغيلية وهو ما يظهره إعلانها المتوالي لنتائج أعمالها بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي، ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب بنسبة تناهز 313.46% إلى 613.33 مليون درهم تقريباً من بداية تداولات الاثنين الماضي الموافق الأول من شهر مايو الجاري وحتى نهاية تداولات يوم الجمعة الموافق الخامس من ذات الشهر ما يعكس الثقة الكبيرة لهذه الشريحة من المستثمرين في الأسواق الإماراتية.

وكان صافي استثمارات الأجانب غير العرب بلغ 148.339 مليون درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي من بداية تداولات الاثنين الموافق 24 أبريل الماضي وحتى نهاية تداولات يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الماضي.

يعد هذا المستوى من صافي الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية الأعلى منذ أكثر من عدة سنوات الأمر الذي يعزز من فرص جذبها مزيداً من السيولة في الأشهر المقبلة.

وتفصيلاً، جاء الارتفاع الكبير في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق دبي المالي نتيجة عمليات شراء خلال الأسبوع بقيمة 928.274 مليون درهم تقريباً مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 314.940 مليون درهم.

وانضمت إلى قائمة المشتريات في تلك الفترة مواطنو دول الخليج بصافي مشتريات بلغ 46.88 مليون درهم بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 161.865 مليون درهم تقريباً مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 114.976 مليون درهم.

وعلى الجانب الآخر من الصورة اتجهت استثمارات العرب إلى البيع بسوق دبي المالي محققًا صافيًا بلغ نحو 43.24 مليون درهم من جلسة الاثنين وحتى اليوم الجمعة نتيجة عمليات شراء بقيمة 24132 مليارات درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 284.561 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات الأسبوع سجل ارتفاعا بنسبة 1.1% بالغاً مستوى 3583 نقطة لترتفع مكاسبه السوقية إلى 3.685 مليار درهم بعد أن بلغت القيمة السوقية لأسهم دبي نحو 625.915 مليار درهم مقابل نحو 620.860 مليار درهم الأسبوع السابق.