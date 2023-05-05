"السياحة" تتعاون مع "العربية للطيران" لزيادة الترويج سياحيا للبحرين إقليميا ودوليا

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن تعاونها مع "العربية للطيران" بهدف زيادة الترويج للقطاع السياحي في مملكة البحرين على الصعيد الإقليمي والدولي، والتعريف أكثر بالمقاصد السياحية في البحرين وما يحققه القطاع من توسع وتنوع في المنشآت والخدمات.

ووقع الجانبان شراكة تعاون بهذا الخصوص على هامش "سوق السفر العربي" المقام في دبي حاليا، وستركز الشراكة على الترويج للبحرين سياحيا في ثلاثة أسواق مصدرة للسياح هي الإمارات العربية المتحدة والهند وروسيا، وستتركز الجهود بشكل خاص على الترويج للبحرين كمركز عالمي للاجتماعات والمؤتمرات، والترفيه، وحفلات الزفاف.

وقد وقع الشراكة كل من سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض والسيد شاليني راجان، مدير مبيعات الأسواق الدولية بشركة العربية للطيران، كما حضر التوقيع السيد راجيش نارولا، مدير عام إقليمي لمنطقة الهند الجنوبية وشرق آسيا والآنسة سالي صدقي رئيس التسويق السياحي بهيئة البحرين للسياحة والمعارض والسيد إياد الأنصاري أخصائي علاقات سياحية أول بالهيئة.

وفي تصريح لها على هامش التوقيع، أكدت الوزيرة الصيرفي أهمية هذه الاتفاقية مع "العربية للطيران"؛ أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ في تحسين فرص التعاون القائم بين الجهتين، ودعم جهود هيئة البحرين للسياحة في تسويق الوجهات السياحية في البحرين على مستوى العالم، وتعزيز الوصول السياحي الدولي إلى المملكة عبر شبكة واسعة من الوجهات التي تخدمها العربية للطيران، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.

وأوضحت أن هذه الشراكة تدعم الأهداف الطموحة لاستراتيجية السياحية 2022-2026، والركائز التي تعتمد عليها هذه الاستراتيجية، بما فيها سياحة الأعمال، خاصة بعد إطلاق مركز البحرين العالمي للمعارض، وقدرة هذا المركز على احتضان كبرى الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية.

كما أشارت الصيرفي إلى أن العمل مع العربية للطيران يعد تعاوناً استراتيجياً لدعم تطوير قطاع السياحة والسفر البحريني وتحسين آليات التشاور والتعاون في مجالات السلامة والملاحة الجوية والأمن والبيئة والنقل الجوي لضمان تطوير حملات ترويجية مشتركة لزيادة الوعي بالوجهات السياحية في البحرين وتحفيز السياح على زيارتها.

وأشارت سعادتها على صعيد ذي صلة إلى أن هذه الشراكة تعتبر خطوة من خطوات تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف مجالات صناعة السياحة، وتأكيدا على المساعي الجادة للمضي قدما في تنمية هذا التعاون بين البلدين الشقيقين.