جهات جديدة في «سوق السفر» وأجنحة دولية تتنافس على استقطاب السياح

أفادت إدارة معرض سوق السفر العربي، الذي اختتم فعالياته في دبي، أمس، بأن دورة العام الجاري من المعرض شهدت مظاهر تنافسية لافتة بين جهات خارجية جديدة تشارك للمرة الأولى بالمعرض وأجنحة دولية، على استقطاب السياح من المنطقة. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المعرض، أن «دورة 2023» شهدت مشاركات لعارضين جدد بنسب تتجاوز 18%. من جهتهم، أفاد مسؤولو منصّات لجهات جديدة وأجنحة دولية، أن «سوق السفر العربي» في دبي يُعدّ من الفرص المهمة لتنشيط السياحة، خصوصاً من الخليج والشرق الأوسط.

نمو

وتفصيلاً، قالت مديرة معرض «سوق السفر العربي»، دانييل كورتيس، إن «دورة 2023 من معرض سوق السفر العربي، شهدت مظاهر تنافسية لافتة تتجاوز مثيلاتها في الدورات السابقة، سواء بين الجهات الخارجية الجديدة التي تشارك للمرة الأولى بالمعرض، أو من خلال الأجنحة الدولية على استقطاب السائحين من دول المنطقة».

وأضافت أن «التنافسية ظهرت أيضاً من خلال مؤشرات النمو في مشاركة العارضين والجهات الخارجية الجديدة بدورة العام الجاري، والتي شهدت نمواً بنسب تتجاوز 18%، مقارنة بالعام الماضي، أبرزها دول من الكاريبي، مثل بربادوس أو إقليم ترنافا من سلوفاكيا». كما أشارت إلى التوسعات الكبيرة في منصّات الأجنحة الدولية المشاركة، التي تجاوزت في الأجنحة الأوروبية 30%، فيما وصلت في أجنحة إفريقيا إلى أكثر من 44%، بينما تجاوزت في الأجنحة الآسيوية 18%، فضلاً عن منصّات الأميركتين ودول الكاريبي. وأوضحت أن «مظاهر التنافسية شملت عروضاً وفعاليات طرحتها مختلف الأجنحة لاستقطاب الزائرين، لاسيما في ظل توجهات جميع الدول لزيادة استقطاب السائحين عقب التعافي من تداعيات الجائحة».

فرصة مهمة

من جهته، قال مدير جناح دولة بربادوس في معرض سوق السفر العربي، شريل كارتس، إن «بلاده تشارك للمرة الأولى بجناح لها في المعرض، وذلك في إطار تنشيط السياحة الخليجية»، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة للتعريف بالوجهات السياحية في بربادوس، وسبل السفر، بما يعزز من زيادة السياح القادمين.

نقطة ارتكاز

بدوره، أوضح المدير العام لمجلس ترويج السياحي الماليزي، الدكتور عمار بن عبدالغفار، أن «السياحة الماليزية تشارك عبر جهة جديدة للمرة الأولى بالمعرض، وهي إقليم ملكا»، لافتاً إلى أن المجلس من خلال المشاركة بجهة جديدة بجانب جهاته الأخرى، يستهدف زيادة وتنشيط عدد السياح القادمين من السوقين الإماراتية والخليجية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأضاف أن «سوق السفر العربي» في دبي يُعدّ نقطة ارتكاز مهمة لمختلف الدول لتنشيط معدلات السياحة الواردة إليها بمعدلات كبيرة.

امتيازات

بدوره، قال القنصل التجاري لغواتيمالا في الإمارات، جوسيه باسيلا، إن «بلاده شاركت في المعرض بجناح كبير خلال دورة عام 2023، وذلك في إطار المنافسة على زيادة عدد السياح القادمين من الإمارات والخليج عموماً للوجهات السياحية المختلفة في غواتيمالا».

وأكد أن «سوق السفر» في دبي يمثل فرصة مهمة لمختلف الدول للمنافسة بعرض امتيازات السفر لوجهاتها السياحية.

عروض

واعتبر مدير إدارة تجارب المتعاملين في مؤسسة «تركش إيرلاينز» محمد علي، أن «سوق السفر العربي» بدبي أتاح للعديد من الجهات العارضة طرح عروض أكثر تنافسية لتنشيط معدلات السياحة الورادة إليها خلال الفترة المقبلة، ما جعل العديد من الدول تشارك بأكثر من منصة لها بالمعرض.

ترويج

وأفاد مدير الأبحاث والتخطيط في مجلس السياحة في نبيال، كابينادرا باهاتا، بأن بلاده زادت من مساحات منصتها المشاركة بالمعرض لدورة العام الجاري بنسبة أكبر من الدورات السابقة، وذلك مع زيادة المنافسة على استقطاب السياح من منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام. وقال إن «المعرض أتاح للعديد من الدول إعادة التعريف والترويج لوجهاتها بشكل أكبر عقب الجائحة»، لافتاً إلى أن المعرض سيعيد تنشيط الحركة السياحية من الإمارات والخليج.