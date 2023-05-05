القيمة السوقية للأسهم المحلية تتجاوز 3.4 تريليونات درهم

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات، أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من ثمانية مليارات درهم، وسط توالي الإعلان عن نتائج أعمال الشركات، وبعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وإشارته إلى احتمال إبطاء وتيرة سياسته النقدية المتشددة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.396 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.404 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، ليعود بذلك إلى أعلى المستويات التي وصلت إليها على الإطلاق.

وتوزعت القيمة السوقية بواقع 2.778 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و626.110 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتحول أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية للصعود في نهاية التعاملات ليصعد مؤشره 0.3% مغلقاً عند مستوى 9673.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.266 مليار درهم.

وارتفع سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 2.5%، فيما ارتفع سهم «بروج» 1.1%، كما زاد سهم «حديد الإمارات أركان» بنسبة 2.6%، بينما انخفض سهم «دانة غاز» بنسبة 2%.

وكان أكثر الأسهم استقطابا للسيولة سهم «العالمية القابضة»، الذي استقر عند مستوياته السابقة بتداولات تجاوزت 244.03 مليون درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.36% بالغاً 3590.62 نقطة بسيولة وصلت إلى 410.83 ملايين درهم.

وارتفع سهم «الرمز كابيتال» بالنسبة القصوى، البالغة 14.5% بسيولة بلغت 1.47 مليون درهم.

كما ارتفع سهم «أمانات القابضة» 10.7% بسيولة 52.66 مليون درهم، في حين ارتفع سهم «العربية للطيران» بنسبة 3.15%، وزاد سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.94%.

وكان أكثر الأسهم استقطابا للسيولة سهم «ديار للتطوير» بسيولة بلغت 55.36 مليون درهم متراجعاً بنسبة 2.16%.