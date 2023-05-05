خالد بن محمد بن زايد يكرّم 18 شركة فائزة بـ «جائزة الشيخ خليفة للامتياز»

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل تكريم الفائزين بـ«جائزة الشيخ خليفة للامتياز» في دورتها الـ20.

وتوّج سموّه الفرق الفائزة بالجائزة من 18 شركة ومؤسسة، تقديراً لإنجازاتها في التميز المؤسسي ضمن مجالات تخصصها، مشيداً بدور الجائزة في تعزيز التميز والابتكار في بيئة قطاع الأعمال.

وشهد حفل التكريم لنسخة العام الجاري من «جائزة الشيخ خليفة للامتياز»، الذي نظّمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في «قصر الإمارات»، إقبالاً كبيراً من المؤسسات والمنشآت داخل الدولة وخارجها، بنسبة تزيد على 25%، مقارنة بالدورة السابقة لعام 2021.

وتم تكريم المؤسسات الفائزة ضمن ثلاث فئات للجائزة هي: «الماسية»، و«الذهبية»، و«الفضية»، بعد تقييم شامل تحت إشراف لجان التقييم المتخصصة، التي تضم نخبة من الخبراء في مجال الحوكمة والتميز المؤسسي ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتسعى «جائزة الشيخ خليفة للامتياز»، التي أُطلقت عام 1999، إلى تعزيز القدرة التنافسية والأداء المتميز لبيئة قطاع الأعمال في أبوظبي، من خلال تطوير نظم وبرامج رفع الكفاءة وتعزيز الف

اعلية وتنمية وتطوير العاملين مهارة ومعرفة وسلوكاً لتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عبدالله محمد المزروعي، نجاح النسخة الـ20 من «جائزة الشيخ خليفة للامتياز»، التي قال إنها تعد «إحدى أهم المبادرات التي تبنتها الغرفة لتشكل برنامج عمل ومنهجية متكاملة للتطوير المؤسسي المستمر، بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمنظومة قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا لـ«جائزة الشيخ خليفة للامتياز»، سعيد عبدالجليل الفهيم، إن «الدورة الـ20 للجائزة شهدت العديد من القفزات النوعية، بدءاً من تطوير أنظمتها الفنية والإدارية، ممثلة في الاعتماد على تقنيات الثورة التكنولوجية في مختلف مراحلها، في التعامل مع المعنيين من مشاركين وشركاء آخرين وبقية فئات المهتمين بالجائزة، إضافة إلى إدارة عمليات التقييم والتحكيم، من خلال منصات رقمية متطورة، مروراً باستحداثها لفئات إضافية للتكريم، مثل أفضل الجهات في التحولات الرقمية والتطبيقات الذكية، وأفضل جهة في الابتكار، وأفضل جهة للقيادة والاستراتيجية».

وأكد أن «الجائزة خطوة تُسهم في دعم المؤسسات على تعزيز تنافسيتها، ودعم أدائها التنظيمي وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات في مجال التحوّل الرقمي والاستدامة والابتكار في الخدمات».