«&e المؤسسات» تستحوذ على حصة الأغلبية في منصّة «Beehive»

أعلنت شركة «&e المؤسسات»، التابعة لمجموعة «&e»، توقيعها اتفاقية ملزمة تقوم على أساسها بالاستحواذ على حصة الأغلبية في «Beehive»، المنصّة الرقمية الخاصة بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في خطوة تسعى من خلالها «&e المؤسسات» إلى الاستفادة من فرص التوسع الواعدة التي تتيحها سوق إقراض هذا القطاع من الشركات.

وتعد «Beehive»، التي تأسست في عام 2014، منصّة رائدة في مجال التمويل الجماعي في دولة الإمارات، والسعودية وسلطنة عُمان. وكجزء محوري من مهامها، تقوم «Beehive» بربط الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتمتع بالجدارة الائتمانية مع المستثمرين من شتى القطاعات، وتقديم القروض المختلفة لهم.

وتمكنت «Beehive»، أخيراً، من تحقيق إنجاز مهم تمثل في تسهيل قروض وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار درهم. ومن خلال هذا الاستحواذ سيكون بإمكان «&e المؤسسات» تقديم حل إقراض مبتكر لسد الفجوة الائتمانية، التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج العربي، والتي تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار. كما يأتي هذا الاستحواذ ليكون بمثابة خطوة مهمة في استراتيجية «&e المؤسسات» للتوسع، والتي تؤكد من خلالها على التزامها بفتح مجالات جديدة للنمو داخل دولة الإمارات والمنطقة، فيما سيمكن هذا الاستحواذ «Beehive» من تعزيز أعمالها وتوسيع نطاق عروضها المختلفة.

ويتوافق الاستحواذ الجديد مع الأجندة الوطنية لريادة الأعمال لدولة الإمارات، التي تهدف إلى أن تصبح الإمارات موطناً لريادة الأعمال بحلول عام 2031.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «&e المؤسسات»، سلفادور أنجلادا، إن «الاستحواذ على منصّة (Beehive)، يشكل الخطوة الثانية في مسيرة الشركة بقطاع التكنولوجيا المالية، وذلك بعد إطلاقها لمنصّة UAE Trade Connect في عام 2021».

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«Beehive»، كريج مور: «إننا على ثقة بأن مكانة وقدرات ورؤية (&e) و(&e المؤسسات)، ستتيح الفرصة لـ(Beehive) للتوسع وريادة الابتكار والتعاون في السوق».