«ماريوت الدولية» تعتزم افتتاح 10 مشروعات فندقية جديدة في دبي

كشفت شركة «ماريوت الدولية» عن عزمها افتتاح 10 مشروعات فندقية جديدة في دبي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن دبي تمثل أكثر من 70% من محفظتها في دولة الإمارات، حيث تدير 50 عقاراً بطاقة 15 ألف غرفة فندقية في الإمارة، فضلاً عن 20 علامة تجارية.

وأكدت الشركة لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض سوق السفر العربي 2023، أن دبي تعد مركزاً عالمياً ومدينة ديناميكية تقع على مفترق طرق السفر الدولي، لافتة إلى أن دبي تتمتع بروح قوية للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أهمية كبيرة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بالشرق الأوسط في شركة «ماريوت الدولية»، سانديب واليا، إن دولة الإمارات تمثل أهمية كبيرة لمشروعات «ماريوت» الدولية الحالية واستراتيجيتها للتوسع، حيث إن لديها حالياً ما يزيد على 75 عقاراً، وأكثر من 20 ألف غرفة عبر محفظتها في الدولة.

وأوضح واليا، لـ«الإمارات اليوم» على هامش مشاركة الشركة في معرض سوق السفر العربي 2023، الذي اختتم فعالياته أمس، أن دبي تمثل أكثر من 70% من محفظتها في الإمارات، مع وجود 50 عقاراً وأكثر من 15 ألف غرفة، إضافة إلى 160 مطعماً، سواء تحت إدارة الشركة المباشرة أو تابعة لطرف آخر.

وأضاف أن «ماريوت الدولية» لاتزال ترى فرصاً كبيرة في الإمارات، حيث يوجد لدى الشركة حالياً أكثر من 15 مشروعاً إضافياً، و4000 غرفة قيد التطوير داخل الدولة، منها 10 مشروعات تعتزم إطلاقها في دبي خلال الفترة المقبلة.

مشروعات

وكشف واليا، أن الشركة ستفتتح خلال الفترة المقبلة «شقق ماريوت الفندقية جزيرة الريم» في أبوظبي، و«شقق ماريوت التنفيذية في جنوب البرشاء» بدبي، إضافة إلى افتتاح «فنادق ومنتجعات ماريوت»، أول منتجع لها في أبوظبي مع «منتجع ماريوت المرفأ - أبوظبي».

وقال: «نتطلع قدماً أيضاً لمشروع توسعة (فنادق أوتوجراف كوليكشن) في دولة الإمارات، إضافة إلى افتتاح (فندق ليوا من أوتوجراف كولكشن - أبوظبي)، فضلاً عن مشروعات أخرى في كلباء وخورفكان».

وأضاف واليا: «نتطلع إلى إنجاز مشروعات عدة تم الاتفاق عليها مسبقاً، وتشمل عقارات في أماكن فاخرة، ومساكن تحمل علامة (ريتز كارلتون، سانت ريجيس ودبليو) في دبي».

أفضل الأسواق

وأكد واليا أن الإمارات تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى وجود 210 عقارات قيد التشغيل، وأكثر من 100 عقار قيد الإنشاء في جميع أنحاء المنطقة.

كما أكد أن دبي لاتزال بشكل خاص، ودولة الإمارات عموماً، واحدة من أفضل أسواق الشركة أداء في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لافتاً إلى أن الشركة أنهت العام الماضي بشكل إيجابي بمتوسط إشغال يقارب 80% في دبي، كما أن الأشهر القليلة الأولى من العام الجاري مشجعة للغاية.

مركز عالمي

وقال واليا إن دبي تعد مركزاً عالمياً ومدينة ديناميكية تقع على مفترق طرق السفر العالمية، ما يمنحها موقعاً مميزاً رسخت من خلاله مكانتها وجهة بارزة في عالم الفعاليات والمعارض، حيث يلعب قطاع الفعاليات دوراً محورياً في الإمارة التي تمتلك البنية التحتية والموارد اللازمة لتخطيط واستضافة الأحداث على المستويات كافة، مضيفاً: «إن هذا أمر مهم لأعمالنا؛ لأنه يرفع الطلب على حجوزات الغرف ومنافذ الأطعمة والمشروبات التابعة لنا».

فرص

وذكر أن دبي تمتاز بقدرتها على التكيف مع التغيير وتوفر الإمكانيات الكبيرة للابتكار وتحويل التحديات إلى فرص، لافتاً إلى أن أفضل مثال على ذلك، تجسد في الجهود التي بذلتها الإمارة خلال جائحة «كورونا»؛ إذ بقيت الإمارة واحدة من أكثر الأسواق مرونة خلال الفترة الأكثر تحدياً وصعوبة بالنسبة للعالم.

وتابع واليا أنه «حتى أثناء الجائحة، حافظت دبي على مكانتها كواحدة من أكثر المدن العالمية المرغوبة للعيش والعمل، فهي مدينة عالمية حديثة ومبتكرة وآمنة، تتمتع ببنية تحتية وأنظمة صحية عالمية المستوى، كما أنها وجهة متعددة الثقافات تضم أكثر من 200 جنسية، إلى جانب إطلاقها العديد من المبادرات الجاذبة لتعزيز مكانتها كأحد أفضل أماكن المعيشة، مثل منح التأشيرات المختلفة»، مشيراً إلى أن كل هذه المبادرات كان لها تأثير إيجابي على أعمال الشركة وأسهمت في تدفق المسافرين إلى دبي.

إبداع

وأشار إلى أن دبي تواصل تطورها مركزاً دولياً للأعمال والترفيه؛ إذ تقدم المدينة من منظور الترفيه مجموعة واسعة من مناطق الجذب كالمواقع الثقافية، وجهات التسوق والترفيه، والمنتزهات الترفيهية، إلى جانب المنتجات الفندقية، كما أنها على صعيد الأعمال، تستمر في جذب الشركات العالمية ورجال الأعمال.

كما أشار إلى أن دبي تتمتع أيضاً بروح قوية من الإبداع والابتكار في كل قطاعات الاقتصاد المتنوعة فيها، بينما يستمر نهج التفكير المستقبلي واستشراف المستقبل في جذب المواهب الجديدة والأعمال التجارية إلى المدينة، وخلقها لفرص عمل جديدة في السوق.

وقال واليا إن التركيز في دبي ينصب على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والسياحية للمدينة، باستمرار التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة والمؤسسات في كافة مناحي الصناعة، لتستمر في إنجاح قطاع السياحة في السوق.

20 علامة

قال الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بالشرق الأوسط في شركة «ماريوت الدولية»، سانديب واليا، إن الشركة تدير 20 علامة تجارية تابعة لها في السوق الإماراتية، منها فنادق عالية المستوى مثل «سانت ريجيس»، وفندق «ريتز كارلتون» وفنادق «دبليو»، إلى جانب علامات تجارية متميزة مثل «وستن وشيراتون»، فضلاً عن علامات تجارية للخدمات المختارة مثل «ريزيدنس إن باي ماريوت» وفنادق «آلوفت».