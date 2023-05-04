"نقد" و"ساب فيونير" يعززان الابتكار الرقمي في القطاع المالي بالإمارات والمنطقة

وقعت "رويال ستراتيجك بارتنرز"، الجهة المُمثِّلة لمجموعة "نقد"، وكل من "ساب فيونير" ومجموعة "أم. بي. أم. إي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك يقضي الى إنشاء مركز التميز لتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في الاقتصاد الرقمي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

ويعد "مركز التميز"، الذي سيتخذ من أبوظبي مقراً له، حجر الأساس في المشروع المشترك الريادي في المنطقة والذي سوف يركز على دعم الابتكار الرقمي والتكنولوجي في قطاعات الخدمات المصرفية والاستثمار والتأمين والخدمات المالية ذات الصلة.

وستجمع هذه المنصة التعاونية المختصين والخبراء من القطاعات المالية والتكنولوجية لتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة. وستعمل هذه المبادرة على تطوير الحلول المتقدمة وأفضل الممارسات لتمكين المؤسسات المالية من خدمة عملائها بفعالية في العصر الرقمي.

وقال الدكتور حمد آل علي, الرئيس التنفيذي لشركة “رويال استراتجيك بارتنرز” أن هذه المبادرة تهدف لتأسيس مركز للتميز في أبوظبي بما يؤكد التزامنا بالابتكار الرقمي والتطور التكنولوجي في القطاع المالي.

وأوضح آل علي أن مركز التميز سيلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام ومبني على الابتكار، ليقود المركز عملية النمو والتطور في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية."

من جانبه، قال ماثياس تومان ، رئيس مجلس إدارة "ساب فيونير"، أن الشراكة مع "رويال ستراتيجيك بارتنرز" ومجموعة "أم. بي. أم. إي" للتعاون مع مجموعة "نقد" في هذا المشروع ستمكننا من إنشاء حلول تعمل على تعزيز النمو والكفاءة والتنافسية ضمن القطاع المالي في المنطقة.

وأوضح علي محمد البادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أم. بي. أم. إي"، أن المركز سيركز على البحوث والتطوير والتدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء منتجات وخدمات جديدة. وقال البادي: "سيعزز المركز أيضاً من التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى أصحاب المصالح الآخرين في المنظومة المالية".