«دريك آند سكل» تسجل دعوى قضائية «برايس وتر هاوس كوبرز» بسبب خسائر متراكمة بـ5.5 مليار درهم

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، أنها قامت بتسجيل دعوى لدى محاكم دبي، ضد شركة «برايس وتر هاوس كوبرز» بسبب خسائر متراكمة تكبدتها بقيمة 5.5 مليار درهم.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي إن «برايس وتر هاوس كوبرز» قامت بتدقيق حسابات شركة دريك آند سكل المساهمة العامة خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017، إضافة إلى قيامها بإعداد تقرير استشاري خلال العام 2017، وذلك لغايات إعادة هيكلة الشركة وجلب مستثمرين جدد، وذلك في فترة الإدارة السابقة ورئيسها التنفيذي في ذلك الحين.

وأشارت الشركة في الإفصاح أنها قامت ممثلة بإدارتها الحالية بعد تخارج الرئيس التنفيذي والإدارة السابقة بتعيين مدققين جدد لحسابات الشركة من الشركات الأربع الكبرى، والذين قاموا بتدقيق حسابات الشركة في عام 2018 وحتى العام 2022 على التوالي، وبدورهم ومن خلال عمليات التدقيق؛ قاموا بإعداد تقرير خاص أظهروا من خلاله وجود خسائر سابقة متراكمة لم تظهر في الميزانيات السابقة، بالإضافة إلى تضخيم محفظة مشاريع الشركة بشكل جوهري ومبالغ فيه.

وأكدت الشركة أنها قامت بتعيين خبير محاسبي استشاري من المكاتب المعتمدة لدى محاكم دبي والذي قام بدوره على ضوء مستجدات ما ظهر من حقائق كانت مخفية طوال فترة السنوات السابقة المذكورة أعلاه، بإعداد خبرة استشاري تبين فيه إخلال شركة برايس وتر هاوس كوبرز بالمعايير المحاسبية المعتمدة وإظهارها بالميزانيات طوال فترة السنوات السابقة، وبتضخيم الموقف المالي للشركة، وأظهر تقرير الخبير، تكبد الشركة خسائر إجمالية عن سنوات سابقة بقيمة 5.5 مليار درهم.

وبينت الشركة بأنه على ضوء ذلك؛ فقد ارتأى مجلس إدارتها تسجيل دعوى قضائية لدى محاكم دبي ضد شركة برايس وتر هاوس كوبرز، وما زالت الدعوى متداولة لدى محكمة دبي الابتدائية، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات أولا بأول.