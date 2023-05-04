الوحدات ذات الغرفة الواحدة الأكثر تفضيلا للاستئجار في دبي يليها الاستديو

كشفت تقرير لشركة زازين بروبرتيز، المتخصصة في التطوير العقاري، عن أحدث توجهات القطاع والمتمثلة بزيادة الطلب على الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة.

وتفصيلاً أكد التقرير، أن حوالي ثلث المستأجرين في دبي (بنسبة 33.3%)، يفضلون العيش في وحدات سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة، تليها الوحدات المؤلفة من غرفتي نوم بنسبة 30.4% ووحدات الاستوديو بنسبة 29.4%.

وبدورها، شهدت الفلل المؤلفة من ثلاث غرف نوم النسبة الأعلى من طلب المستأجرين بواقع 42%، تليها الفلل أو منازل التاون هاوس المؤلفة من أربع غرف نوم أو الخيارات ذات المساحة الأكبر بنسبة 35.5%.

إلى ذلك أشار التقرير إلى أن الاستثمار في الوحدات المؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم خياراً جاذباً للمستثمرين أكثر من الشقق السكنية أو منازل التاون هاوس، وذلك في ظل الزيادة الإجمالية في تكاليف الوحدات التي تشمل أسعار الرهن العقاري والإيجارات وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتوفر هذه الشقق الصغيرة للمستثمرين إيرادات إيجار مرتفعة في المستقبل مقابل تكلفة استثمار منخفضة، ويتمتع المستأجرون في المقابل بمزايا عديدة أثناء إقامتهم في شقق بغرفة نوم واحدة في مشروع سكني مركزي، بما فيها الاستفادة من الصالة الرياضية والمسبح والحراسة الأمنية على مدار الأسبوع والساعة وخدمات الصيانة وغيرها الكثير.