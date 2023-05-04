«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تسجل 370 مليون درهم أرباحاً صافية

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 19.1% لتصل إلى 370 مليون درهم، بينما استقر التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية عند 958 مليون درهم.

وسجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 3.44 مليارات درهم وزيادة في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.7% لتصل إلى 1.37 مليار درهم.

وترجع هذه النتائج الممتازة إلى زيادة الطلب المستمر على خدمات الهاتف الثابت والمتحرك.

وأسهمت المبادرات التجارية المركزة التي أطلقتها الشركة في زيادة قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة قدرها 9.4%، حيث أنهت الشركة الربع الأول بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بلغت 8.2 ملايين مشترك، مسجلةً زيادة ملحوظة في صافي المشتركين الجدد في خدمات الدفع الآجل والمسبق.