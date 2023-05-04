«غرف دبي» تشكل لجنة استشارية لمركز الشركات العائلية

أعلنت «غرف دبي» عن تأسيس لجنة استشارية لمركز الشركات العائلية، تضم أسماءً مرموقة من ممثلي الشركات العائلية في دبي، وتشمل مهامها الإشراف على نشاطات المركز، الذي يعمل تحت مظلة «غرف دبي». وتضم قائمة أعضاء اللجنة الاستشارية كلاً من: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وسعيد سيف الغرير، ومحمد عبدالغفار حسين، ويحيى سعيد لوتاه، وأسامة صديقي، فيما تم اختيار أسامة صديقي رئيساً للجنة الاستشارية الجديدة لمركز الشركات العائلية.

مهام اللجنة

وتنصّ مهام اللجنة الاستشارية على إدارة عمل المركز، والإشراف على خططه ومبادراته وبرامجه، والحرص على مواكبه المركز لكل متطلبات واحتياجات الشركات العائلية في دبي، بما يحقق مصلحة هذه الشركات، ويضمن استمراريتها ونموها واستدامة أدائها ونشاطاتها وعملياتها، ويحسّن من خدماتها وقدرتها على مواكبة المتغيّرات في بيئة الأعمال. وجاء الإعلان عن اللجنة الاستشارية خلال اجتماع عقد، أخيراً، وجمع أعضاء اللجنة الاستشارية للشركات العائلية مع رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»، عبدالعزيز الغرير، حيث بحث المجتمعون كيفية توحيد الجهود وتضافرها، بما يحقق رؤية القيادة في تعزيز دور الشركات العائلية، وإسهاماتها التاريخية في مسيرة نمو إمارة دبي.

دعم الشركات

وأشار الغرير إلى أهمية تأسيس اللجنة الاستشارية التي ستلعب دوراً حيوياً في مواكبة جهود دعم الشركات العائلية بالإمارة، والإشراف على البرامج والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بدور هذا القطاع المهم في رسم مستقبل الاقتصاد في دبي، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

ولفت رئيس مجلس إدارة «غرف دبي» إلى أن أبرز مهام اللجنة: «ضمان مواءمة خطط وبرامج مركز الشركات العائلية مع احتياجات الشركات العائلية في الإمارة، والعمل على تطوير الحلول للتحديات التي تواجهها، وضمان الانتقال السهل والسلس للقيادة بين الأجيال المتعاقبة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة التي تعزز تنافسية هذه الشركات وقدرتها على مواجهة التغيير، بما يضمن حقوقها ويحقق أهدافها».

وأضاف: «أولويتنا خلال المرحلة المقبلة دعم شركاتنا العائلية ومصالحها، والحرص على استدامتها، وتطوير منظومة الشركات العائلية وفق الخطط والأجندات الاقتصادية للإمارة، لتعزيز إسهاماتها في بناء المستقبل».

وأكد أن «تشكيل اللجنة الاستشارية لمركز الشركات العائلية - مع ما يمتلكه أعضاؤها من خبرات واسعة - يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بيئة مثالية ومحفزة لنمو الشركات العائلية في إمارة دبي».

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر، أخيراً، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة.

وحدّد المرسوم مهام وصلاحيات المركز، التي تشمل: «تقديم الدعم الفني والإداري للشركات العائلية، بما يضمن استدامتها، والتعاقب السلس للأجيال فيها، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات، وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات».

• «اللجنة خطوة في الاتجاه الصحيح لبيئة محفزة لنمو الشركات العائلية في دبي».