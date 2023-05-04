«روتانا» تتوقع مستويات إشغال قوية لفنادقها بالإمارات خلال 2023

توقعت شركة «روتانا لإدارة الفنادق» مستويات إشغال قوية لفنادقها في دولة الإمارات خلال 2023، في وقت أكدت أنها تطمح لدخول الوجهات الرئيسة في أوروبا.

وكشفت نائب الرئيس في إدارة علاقات المُلّاك في شركة «روتانا لإدارة الفنادق»، شيخة النويس، أن الشركة تعتزم دخول سوق المملكة المتحدة عبر افتتاحها فندقي «سنترو نيو مالدن»، و«سنترو كينغستون»، لافتة إلى أن افتتاح هذين الفندقين يأتي في إطار اتفاقية أوسع أبرمتها «روتانا» لتطوير محفظة غرف تضمّ نحو 1500 غرفة فندقية تحت علامة «سنترو».

وقالت: «من المقرّر افتتاح فندق (سنترو نيو مالدن) في عام 2023، وسيضم 70 شقة فندقية ذات تصميم من فئة أربع نجوم، أما فندق (سنترو كينغستون)، فمن المقرر أن يفتتح أبوابه أمام الضيوف في عام 2024، وسيضم 31 شقة فندقية».

وأضافت النويس في تصريحات صحافية على هامش «معرض سوق السفر العربي»، أن «روتانا» تطمح لدخول الوجهات والمدن الرئيسة في أوروبا، مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وغيرها، مشيرة إلى أن الإعلان عن الفندقين الجديدين في بريطانيا بداية لإدخال فنادق جديدة في المملكة المتحدة.

وأوضحت أن فنادق «روتانا» سجلت معدلات إشغال مرتفعة في عام 2022 بنحو 80%، فيما وصلت مستويات الإشغال منذ بداية العام الجاري 2023 إلى نحو 72%، وتشير التوقعات إلى زيادة الطلب، لترتفع معدلات الإشغال بقوة مع نهاية العام، مع استمرار الطلب على الإقامة الفندقية.

وتابعت أن «جميع شرائح الفنادق شهدت طلباً قوياً من المسافرين والسياح، في ظل الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، خصوصاً في دبي وأبوظبي».

وقالت النويس: «تدير (روتانا) حالياً 72 فندقاً في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من ستة ملايين نزيل سنوياً»، مؤكدة أن المجموعة، وفي ظل مشروعاتها «قيد التنفيذ»، فإنها تسير على المسار الصحيح نحو تسريع المشروعات البارزة وبناء الفنادق.