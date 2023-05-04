«السياحة التايلاندية» تدخل في شراكة مع «دناتا للسفريات»

كشفت هيئة السياحة التايلاندية عن تسجيل تايلاند نمواً آخر بنسبة 15% في أعداد السياح من دولة الإمارات في الربع الأول من عام 2023، بعد نمو إجمالي بنسبة 30% في هذه الأعداد خلال عام 2022، معلنة شراكة مع «وكالة دناتا للسفريات». وتهدف هيئة السياحة التايلاندية و«دناتا للسفريات» من خلال شراكتهما إلى الترويج لجوانب مختلفة من المناطق الطبيعية ومناطق الجذب السياحي المتنوعة في تايلاند.

وتركز برامج العطلات التي تم إطلاقها حديثاً، والمصممة خصيصاً لدولة الإمارات، على الاستفادة من شراكات الوكالات الراسخة على مستوى الدولة، لتأمين أفضل الأسعار والمزايا الإضافية.

وقال مدير هيئة السياحة التايلاندية لمنطقة دبي والشرق الأوسط، شايوات تامثاي: «تعتبر الإمارات منطقة حيوية لتطوير السياحة، مع وجود أعداد متزايد من المسافرين المتحمسين لاستكشاف تجارب جديدة ومميزة في جميع أنحاء تايلاند. وبفضل فريقها من مستشاري السفر ذوي الخبرة ومجموعة شاملة من الخدمات، فإن (دناتا للسفريات) في وضع جيد لمساعدة المسافرين من دولة الإمارات لتخطيط رحلات لا تُنسى في جميع أنحاء البلاد».

من جانبها، قالت رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت: «تايلاند خيار رئيس للمسافرين من دولة الإمارات، بفضل شواطئها الخلابة، وتراثها الثقافي، ومأكولاتها وأسعارها الجذابة. كما أن زيادة الاهتمام بتايلاند في أوساط السياح الإماراتيين هو تطور إيجابي، ونحن نهدف بالتعاون مع هيئة السياحة التايلاندية إلى تعزيز التجارب الفريدة للبلاد».

وتشمل أحدث برامج العطلات من «دناتا للسفريات» إلى تايلاند، العطلات الشاطئية في بوكيت وباتايا، وكرابي، وعطلات المدينة في العاصمة بانكوك، وبرنامج «عافية» الذي يتضمن إقامة وأنشطة ومعالجات في «كيمالا» في بوكيت.

وتغطي برامج العطلات، التي تبدأ من 3185 درهماً للفرد، إقامة خمس نجوم ثلاث ليالٍ، والمواصلات من المطار وإليه، وتوفير حتى 30%، وإقامة مجانية للأطفال، وخطط وجبات.