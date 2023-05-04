فنادق: التوسع في الخدمات الذكية ضرورة لـ «القطاع»

قال مسؤولون في منشآت فندقية مشاركة في معرض «سوق السفر العربي 2023»، إن الفترة الأخيرة شهدت توسع الفنادق ومؤسسات الضيافة في تبنّي الحلول والخدمات الذكية بشكل أكثر شمولاً، مقارنة بفترات ما قبل الجائحة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» على هامش المعرض الذي يختتم فعالياته في دبي اليوم، أن الخدمات الذكية أصبحت بمثابة ضرورة للقطاع، مشيرين إلى أن فنادق الدولة تواكب أفضل المستويات العالمية في تطبيق الخدمات الرقمية.

خدمات سهلة

وتفصيلاً، قال المدير العام لفندق «إنانتارا دوان تاون دبي»، حسام ملكي، إن قطاع الضيافة والفنادق في الدولة شهد توسعاً خلال الفترة الأخيرة في تبنّي الحلول والخدمات الذكية، لا سيما وأن العديد من الفنادق أصبحت تتيح تلك الخدمات في أشكال متعددة، بما يوفر خدمات أكثر سهولة للنزلاء، ما زاد المنافسة بين المنشآت الفندقية.

وأوضح ملكي أن معظم الخدمات الذكية تعتمد على تطبيقات الهواتف في التواصل مع إدارة الفندق وخدمة الغرف، وطلب وجبات الطعام، أو التقدم لطلب خدمات إضافية، مؤكداً أن فنادق دبي والدولة بشكل عام، تواكب أعلى المستويات العالمية في تبنّي وتطبيق الحلول الرقمية.

سياسات

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إتش إم» للفنادق، تومي لاي، بأن التوسع في الخدمات الذكية يعد من المعايير التنافسية الحالية في قطاع الضيافة، لكنه يختلف في التطبيق حسب السياسات وأنظمة العمل التي تتبعها كل مجموعة فندقية.

وقال إن الخدمات الذكية أصبحت مجالاً تنافسياً بين الفنادق، كما أصبحت أكثر توسعاً في تبني تلك الخدمات، مقارنة بفترات ما قبل الجائحة التي كان لها تأثيرات في رفع مستويات الوعي وتسريع تبنّي تلك الخدمات.

استعراض

بدوره، أشار مدير تسويق المبيعات في مجموعة «ماريوت إنترناشونال»، كريم أبو القاسم، إلى أن معرض سوق السفر العربي في دبي، أتاح المجال للعديد من الفنادق لاستعراض خدماتها الذكية عبر منصاتها المشاركة في المعرض.

واعتبر أن الخدمات الذكية أصبحت ضرورة تنافسية للفنادق، مع إتاحتها العديد من الخدمات بشكل أكثر سهولة عبر استخدام تطبيقات الهواتف الذكية.

وذكر أبو القاسم أن المجموعة تطبق في فنادقها خدمات ذكية تتيح استخدام الهواتف للدخول إلى الغرف، والاطلاع على الخدمات والتسهيلات في الفنادق، وطلب الطعام أو الحجز في المطاعم والمرافق المتاحة، دون الحاجة للتواصل مع موظفي الفنادق.

وقال إن الخدمات الذكية ستتحول خلال الفترة المقبلة من مجرد خدمات تنافسية إلى مواصفات أساسية في العديد من الفنادق، خصوصاً أنها تواكب أنماط التغيير في سلوك النزلاء الذين أصبحوا يفضلون التعامل من خلال منصات هواتفهم الذكية، دون الحاجة إلى الانتظار للتعامل مع موظفي الفنادق عند كل طلب.

متغيرات

واتفقت معه مديرة إدارة التسويق والمبيعات في فندق وأجنحة «أفاني بالم فيو دبي»، كريستين خاتشاتريان، أن هناك زيادة في المنافسة بتبنّي الخدمات الذكية التي أصبحت ضرورة في قطاع الضيافة والفنادق، موضحة أن معظم الخدمات لم تعد تقتصر على عمليات أنظمة التشغيل الذكية، وإنما أصبحت أكثر توسعاً في توفير الخدمات للنزلاء عبر منصات الهواتف الذكية.

وذكرت أن الفندق يتيح عبر تطبيق الهاتف، الدخول إلى الغرف ومعرفة المطاعم المتوافرة في الفندق، ووجباتها وأسعارها وإمكانية الحجز في تلك المطاعم أو الطلب للغرف، إضافة إلى التعرف على الخدمات والمرافق المتاحة في الفنادق ومواعيد عملها.

وأضافت خاتشاتريان أن التوسع في الخدمات الذكية يواكب أنماط التغير في سلوك نزلاء الفنادق الذين أصبحوا أكثر اعتماداً على الهواتف في التعامل مع مختلف الخدمات.

وأشارت إلى أن فنادق دبي والدولة كانت سباقة إلى مواكبة أعلى المستويات العالمية في استخدام الحلول والخدمات الذكية الرقمية في قطاع الفنادق والضيافة.