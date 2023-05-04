50 ألف هجمة إلكترونية يتعرّض لها القطاع الحكومي يومياً

كشف رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، أنه يتم التصدي بشكل كامل وبنسبة 100% لجميع الهجمات الإلكترونية بأنواعها كافة، التي يتعرّض لها القطاع الحكومي في الدولة، مشيراً إلى أن عدد تلك الهجمات يبلغ 50 ألف هجمة إلكترونية على الأقل يومياً، بما فيها الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحكومية والهجمات البسيطة.

وقال الكويتي في تصريحات صحافية على هامش ملتقى «أوراكل» للحوسبة السحابية، أمس، إن «كل الهجمات يتم اعتبارها خطاً أحمر، ويتم التعامل معها بجدية وبكفاءة تامة»، موضحاً أن «القطاع المصرفي يُعدّ الأكثر تعرضاً للهجمات، يليه قطاع الرعاية الصحية، ثم قطاع الطاقة والنفط والغاز، ومن ثم القطاع الحكومي العام من وزارات وقطاعات مختلفة».

وأضاف أن «الكفاءة التامة في التصدي للهجمات، يرجع إلى التحوّل الرقمي الآمن، والمعايير الموضوعة للتصدي لمثل تلك الهجمات، فضلاً عن اعتماد مجلس الوزراء للسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني. ولفت الكويتي إلى أن الحكومة توجّه القطاع الخاص للسياسات والمعايير المختلفة للتصدي للهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها، مشيراً إلى أن هناك جهات أخرى، أبرزها شركات الاتصالات، تتولى متابعة التصدي للهجمات في القطاع الخاص. وأفاد بأن التحوّل الرقمي يشمل جميع قطاعات الدولة، وهو تحوّل جذري ومستمر، بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات الفاعلة في هذا المجال، بهدف توسعة النفاذ للبيانات وإتاحتها بطريقة تسهل عمل مختلف الجهات والأشخاص.

وأكد أن الدولة تولي أهمية قصوى للأمن السيبراني، حيث تكون جميع السحب الرئيسة التي يتم تخزين البيانات فيها آمنة تماماً على مستوى الدولة، وعلى المستوى العالمي، عندما يتم نقل هذه البيانات. وذكر أن المؤشرات الرئيسة للأمن السيبراني تشير إلى أن الدولة لاتزال في المرتبة الخامسة في مؤشر التنافسية العالمية للأمن السيبراني عام 2022، التابع للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنها تتجه نحو تحقيق المركز الأول.