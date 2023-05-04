«دبي كوميرسيتي» تطلق مساحات عمل مخصصة للتجارة الرقمية

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى في قطاع التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، عن تعاونها مع شركة «آي دبليو جي» العالمية المتخصصة في تخطيط وتجهيز مساحات العمل الحديثة للمنطقة الحرة، لإطلاق «سبيسز كوميرسيتي»، أولى مساحات العمل الفريدة التي تطوّرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يأتي ذلك في إطار التزام «دبي كوميرسيتي» بالإسهام في دعم الاقتصاد الرقمي بدبي، عبر تسريع نمو الشركات في العالم الرقمي، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجالات والقطاعات المعنية.

كما يأتي ضمن أهداف وتوجهات «دبي كوميرسيتي» بتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في دبي، عبر إحداث نقلة نوعية في نهج أعمال الشركات الطموحة التي تتخذ من «دبي كوميرسيتي» منصّة لنموها وإدارة عملياتها الإقليمية والتشغيلية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في «دبي كوميرسيتي» لتدشين «سبيسز كوميرسيتي»، التي تضم مساحات عمل مشتركة ومكتبية هي الأولى من نوعها والمخصصة لقطاع التجارة الرقمية، وجرى تزويدها بأحدث التجهيزات والمرافق التي تدعم تطور الأعمال ضمن بيئة ملهمة تحفز الابتكار والإبداع.

ويمكن لمستخدمي المساحات المكتبية الجديدة الاستفادة من خدمات الموقع وأكثر من 3300 موقع آخر في أكثر من 120 دولة، حيث يصل عدد مستخدمي هذه المساحات حالياً إلى أكثر من ثمانية ملايين مستخدم.

وقالت عضو مجلس إدارة «دبي كوميرسيتي»، آمنة لوتاه: «يعزز افتتاح مساحات الأعمال والمكاتب في (دبي كوميرسيتي) من أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ ثقافة العمل المرن، كما تنسجم مع رؤيتنا نحو توفير منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية وبيئة أعمال تنافسية ومستدامة تشجع على الابتكار والإبداع والإنتاجية».