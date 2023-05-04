«دبي الإسلامي» يسعى للاستحواذ على 25% من بنك تركي

وافق مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي على اقتراح الاستحواذ الجزئي على 25% من مجموعة بنكية رقمية جديدة في تركيا.

وأكد البنك في إفصاح لسوق دبي المالي، أن هذا الاستحواذ مرهون بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية ذات الصلة.

وأوضح البنك أن مجلس إدارته ناقش إمكانية دخول البنك إلى السوق التركية، تماشياً مع الاستراتيجية الدولية المعتمدة للبنك، وبعد مراجعة ودراسة متأنية.

يشار إلى أن 2022 كان العام الأقوى لـ«دبي الإسلامي» بإجمالي دخل بلغ 14 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 20% على أساس سنوي.