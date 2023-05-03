"دبي الدولي" أفضل مطار في العالم ضمن جوائز "بيزنس ترافيلر ميدل إيست"

حصد مطار دبي الدولي DXB جائزتي "أفضل مطار في العالم" و"أفضل مطار في الشرق الأوسط" وذلك في النسخة 22 من حفل جوائز مجلة بيزنس ترافيلر ميدل إيست الذي أقيم في فندق بلازو فيرساتشي دبي أمس الأول.

وتأتي الجائزتان تأكيدا على المكانة الريادية التي يتمتع بها مطار دبي الدولي باعتباره المطار الدولي الأول من حيث حركة المسافرين الدوليين للعام التاسع على التوالي في الوقت الذي يواصل فيه تقديم تجربة سفر متميزة واستثنائية لـ 66 مليون مسافر.

وتحتفي جوائز بيزنس ترافيلر بالريادة في مجال سفر الأعمال والسياحة حيث تتنافس الشركات والعلامات التجارية ضمن 40 فئة تغطي ثلاثة أقسام رئيسية .

وكان حفل توزيع الجوائز قد شهد حضور أكثر من 250 ضيفاً من كبار الشخصيات يمثلون أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي السفر والسياحة.

ويتم اختيار الفائزين بالجوائز بالاعتماد على نظام تصويت عام يقوم على تعليقات قراء ومتابعي مجلة بيزنس ترافيلر.

تسلم الجائزتين نيابة عن مطار دبي الدولي DXB سعادة جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بحضور يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي.