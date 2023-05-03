«أستيكو»: أسعار تأجير وبيع الوحدات العقارية بإماراتي أبوظبي ودبي تواصلان الصعود بالربع الأول

واصلت أسعار تأجير وبيع الوحدات العقارية بإماراتي أبوظبي ودبي الاستمرار في منحنى الارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري وهو الأمر الذي يؤكد قوة سوق العقارات بدولة الإمارات.

ويرى تقرير سوق العقارات الإماراتي عن فترة الربع الأول من العام 2023، الصادر عن شركة «أستيكو»، أن حالة التفاؤل بالقطاع تعود في المقام الأول إلى تأثير البرامج الحكومية الجديدة والنمو الاقتصادي على نطاق أوسع، الأمر الذي يوفر نظرة إيجابية للسوق.

وأشار التقرير إلى تسجيل سوق أبوظبي تسليم قرابة 1600 وحدة سكنية في الربع الأول من عام 2023 متمركزًا بمناطق الاستثمار الدولية الكائنة في شاطئ الراحة وجزيرة الريم وجزيرة السعديات.

وأوضح التقرير أن الربع الأول من عام 2023، شهد إطلاق عدد من المشاريع البارزة ضمن جُزر ياس والريم والسعديات. وفي ضوء مشاريع التطوير – التي ستشهدها أبوظبي – خلال ما تبقى من العام الجاري، يُستبعد ظهور أي مؤشرات تباطؤ؛ حيث لا تزال هناك العديد من المشاريع الجديدة في مراحل التخطيط والتصميم، والتي من المتوقع إطلاقها على مدار العام.

وركز تقرير «أستيكو» على الفجوة المتزايدة التي يشهدها سوق تأجير الوحدات – في إمارة دبي – ما بين توقعات الملّاك والمستأجرين، فبعد تحمّل سنوات من الإيجار المنخفض، سعى الكثير من الملاك إلى الاستفادة من أوضاع السوق المُبشّرة، الأمر الذي أدى إلى محاولات لزيادة قيمة الإيجارات بشكل كبير عند تجديد العقود.

وشهد سوق العقارات في دبي، خلال الربع الأول مع عام 2023، تسليم ما يقارب من 7600 وحدة سكنية، بما يتطابق – إلى حد كبير – مع الأرقام المسجلة أواخر العام الماضي. وقد ارتفع المعروض من الفلل بشكل ملحوظ؛ حيث تم تسليم ما يقارب 2150 وحدة، أي بما يتجاوز الضعف (نحو 1000 وحدة) عن الربع السابق.

ورجح التقرير أن تجد تأخيرات في مواعيد التسليم من تاريخ إنجاز مشاريع الشقق والفلل – الممتدة على مدار عام كامل – بما يصل إلى 35000 و6800 على التوالي.

وتمثل التوقعات المحدثة لعام 2023، انخفاضاً عن التوقعات السابقة، إلا أن المعروض من الفلل الجديدة يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، والذي شهدنا خلاله تسليم ما مجموعه 27000 شقة و3930 فيلا.

على الرغم من تزايد المخاوف بشأن حجم المعروض في المستقبل، مع 27400 شقة و4650 فيلا، فمن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2023، ولا تزال فكرة إطلاق المشاريع الجديدة تلقى استحساناً من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

واستمر متوسط أسعار إيجار الفلل في تسجيل زيادة كبيرة في الربع الأول من عام 2023، وخصوصاً في المشاريع عالية الجودة، مع زيادات ربع سنوية بنسبة 4% و7% على التوالي.

وشهد النمو السنوي في الإيجارات – في قطاع الفلل – نمواً كبيراً بنسبة 25%، بينما ارتفع متوسط معدلات إيجار الشقق والمكاتب بنسبة 19%.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت إيجارات المكاتب في المتوسط بنسبة 6%، على الرغم من احتمالية تأثر صافي الإيجارات السارية بمحفزات إضافية.

