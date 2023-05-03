سوق دبي المالي يعزز مكاسبه مع تحقيق أعلى سيولة في أكثر من شهرين

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي أكثر من 765 مليون درهم بعد تسجيل أكبر معدل سيولة تداول منذ فبراير الماضي أي خلال أكثر من شهرين تزامنا اعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 624.8 مليار درهم في جلسة أول أمس إلى 625.62 مليار درهم، بينما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.774 تريليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام طفيفًا بنسبة 0.062% أو ما يعادل 2.21 نقطة، ليغلق عند مستوى 3577.77 نقطة، محققاً أعلى مستوياته منذ نهاية جلسة الثاني من مايو 2022 أي في عام تقريبًا.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9645 نقطة، واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.256 مليار درهم، موزعة بواقع 1.197 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.059 مليار درهم في سوق دبي، فيما جرى التداول على نحو 1.38 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 26.36 ألف صفقة.

وحقق سوق دبي اداءا جيدا بارتفاع أسهم «ديار للتطوير» 5.9% بالغا سعر 0.647 درهم مسجلا أعلى سعر منذ أبريل 2022، و«شعاع كابيتال» 4.62% ومجموعة «تيكوم» 3.7% بعد ارتفاع صافي أرباحها بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 34%، وزاد سهم «دو» 2.2% و«سوق دبي المالي» 1.32% و«أملاك للتمويل» 2% بعد إعلانها عزمها التفاوض الخروج من اتفاقية

الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة التي تم إبرامها في العام 2014 والمعدلة في وقت لاحق في الأعوام 2016 و2020. فيما هبط سهم «دبي الإسلامي» 0.36% و«إعمار العقارية» 0.17%.

واستحوذ «ديار للتطوير» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات مستقطباً نحو 134.5 مليون درهم، تلاه سهم «سوق دبي المالي» بنحو 71.4 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي انخفض «أدنوك للغاز» 0.3%، فيما ارتفع «حديد الإمارات أركان» 4.1% و«رأس الخيمة العقارية» 1.3% و«منازل» 2.6%، وتصدر «إشراق للاستثمار» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 117 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 3.3% عند مستوى 0.54 درهماً.

