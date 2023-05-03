قوة السوق العقاري.. مطور يبيع برج سكني مقابل 1.4 مليار درهم

شهد السوق العقاري في دبي صفقة بيع برج سكني كامل مملوكة لشركة «شوبا العقارية» مقابل 1.4 مليار درهم خلال فترة وجيرة، مما يعكس قوة الطلب داخل السوق.

وأعلنت «شوبا» بيع جميع الوحدات السكنية في مشروعها المتميز «ذا إس»، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الأداء القوي للسوق العقاري في إمارة دبي، والتي رسَّخت مكانتها في مصاف أكثر أسواق العقارات الفاخرة ربحاً على مستوى العالم.

ويتكون برج «ذا إس»، الذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر من العام الماضي، من 62 طابقاً، 43 منها مخصصة للوحدات السكنية الفاخرة.

ويحمل المشروع ملامح التصميم المعاصر والأنيق الذي تتفرَّد به «شوبا العقارية»، وهو نتاج خبرتها الواسعة في مجال التطوير العقاري، حيث وظَّفت قدراتها الرائدة في إنشائه متَّبعةً نموذج «التكامل العكسي» الذي تتم دراسته في جامعة هارفارد.

واستكملت الشركة مبيع كامل الوحدات السكنية في هذا المشروع المتميّز والبالغ عددها 84 وحدة سكنية، وتشمل شققاً مكوَّنة من 4 و5 غرف نوم، بأسعار تبدأ من 15.5 مليون درهم و34 مليون درهم على التوالي.