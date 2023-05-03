بيع فيلا بقيمة 200 مليون درهم في جزر لاناي في دبي

تمكّنت شركة ماجد الفطيم العقارية، من فيلا مانشن فاخرة في جزيرة لاناي مؤخراً مقابل 200 مليون درهم إماراتي، في صفقة هي الأعلى على الإطلاق في مشروع تلال الغاف، المجتمع السكني الفاخر في قلب دبي، والذي أصبح وجهة مفضلة للمشترين الذين يسعون خلف أرقى مستويات الفخامة في أسلوب المعيشة.

والجدير بالذكر أن فلل جزر لاناي، هي من تصميم شركة الهندسة المعمارية الجنوب أفريقية الحائزة على عدة جوائز، SAOTA، بينما تم تصميم الديكورات الداخلية بأسلوب رفيع المستوى من قبل خبيرة التصميم الداخلي العالمية الحائزة أيضاً على عدد من الجوائز، كيلي هوبين. ويوفر المشروع عدداً محدوداً من فلل المانشن الضخمة وفائقة الفخامة والتي يبلغ عددها 13 فيلا، وتتمتع كل منها بشاطئها الرملي الخاص، وتتوزع جميعها بشكل مثالي على جزيرة خاصة في قلب المياه الصافية لبحيرة لاغون الغاف الكريستالية المتلألئة التي تغطي مساحة 150,000 متر مربع. وقد جذبت هذه الفلل اهتمام العديد من المشترين من أصحاب الثروات الفائقة، والذين يمثلون مجتمعاً عالمياً حصرياً ازداد حجمه بنسبة 9% خلال العام الماضي.

وكانت شركة أورانج سيتي للعقارات أغلقت صفقة البيع الأخيرة هذه لإحدى فلل جزر لاناي مقابل 200 مليون درهم إماراتي، الأمر الذي يعكس الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي، إذ يبلغ سوق العقارات حالياً أعلى مستوى له منذ 12 عاماً. ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تنفيذ إجمالي 88,029 صفقة مبيعات في دبي في عام 2022 بقيمة بلغت 239.64 مليار درهم إماراتي، أي ما يقرب من ضعف قيمة المبيعات التي تم تنفيذها في عام 2021 بأكمله، والبالغة 151.07 مليار درهم إماراتي.

ويأتي ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة في دبي على خلفية تدفق المستثمرين الأجانب الذين جذبتهم سمعة الإمارة كملاذ آمن. وقد تم تصنيف دبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للاستثمار في العقارات الفاخرة، حيث تنال الإمارة مستوى عالي من الأهمية وفق أحدث تصنيف من مؤسسة نايت فرانك لأكبر مدن العالم. وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، ظلّ سوق العقارات الفاخرة في دبي مرناً بشكل ملحوظ، مع استمرار المستثمرين في إبداء اهتمام قوي بالعقارات الفاخرة في المدينة.

وتقع الفيلا المُباعة على قطعة أرض زاوية كبيرة وغنية بالمناظر الطبيعية، تمتد إلى واجهة مائية خاصة بها. وتتضمن الفيلا التي حطمت الرقم القياسي من حيث مساحتها الإجمالية والتي تربو على 30,000 قدم مربع، ثماني غرف نوم، والعديد من الميزات الفريدة الأخرى بما في ذلك صالة عائمة مطلة على المياه مباشرة، وشرفة على السطح مع إطلالات بانورامية خلابة على البحيرة، وفناء داخلي يمتد من الطابق السفلي إلى السطح، ليضفي إضاءة طبيعية على الداخل ويوفر جمالية بصرية قوية مع نباتات خضراء مورقة في قلب المنزل.

ومع الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في دبي، وبقاء المعروض من المنازل فائقة الجودة والفخامة في الإمارة دون مستويات الطلب المرتفعة، ستساهم جزر لاناي بشكل كبير في سد فجوة المعروض في السوق وترسي معياراً جديداً في هذه الصناعة.

