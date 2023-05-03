«بنك دبي الإسلامي» يسعى للاستحواذ على 25% من بنك رقمي جديد في تركيا

وافق مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي» على اقتراح الاستحواذ الجزئي على 25% من مجموعة بنكية رقمية جديدة في تركيا.

وأكد البنك في إفصاح لسوق دبي المالي أن هذا الاستحواذ مرهون بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية ذات الصلة.

وأضح البنك أن مجلس إدارته قد ناقش إمكانية دخول بنك دبي الإسلامي إلى السوق التركية تماشيا مع الاستراتيجية الدولية المعتمدة للبنك وبعد مراجعة ودراسة متأنية.

ومن الجدير بالذكر تسجيل بنك دبي الإسلامي في العام الماضي أقوى عام له في تاريخه، مع نمو قوي في ربحيته، إذ بلغ إجمالي الدخل 14 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 20% على أساس سنوي، وبلغت الميزانية العمومية الآن 288 مليار درهم بنموّ سنوي مركب لمدة 5 سنوات بلغت نسبته 7%، وسجل صافي الأرباح السنوية نموا قياسيا بـ26% إلى 5.5 مليار درهم .