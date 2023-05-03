رأس الخيمة العقارية تمنح شركة الخليج آسيا عقد بناء المرحلة الثانية بمشروع باي ريزيدنس

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن منح شركة الخليج آسيا عقد البناء لتطوير المرحلة الثانية من مشروع باي ريزيدنس، إذ يأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من أعمال الأساسات.

ويتكون المشروع الواقع على شاطئ جزيرة الحياة في ميناء العرب، من برجين سكنيين يشملان 324 شقة. وتم بيع المرحلة الثانية من المجمع، مما يعكس زيادة الطلب على العقارات المطلة على البحر في إمارة رأس الخيمة.

تمتد أعمال شركة الخليج آسيا للمقاولات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، إذ منحت سابقاً عقود بناء للعديد من المشاريع الرائدة بما في ذلك الفنادق والمجتمعات السكنية ومصانع البتروكيماويات ومصافي النفط والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.

ويأتي التعاون مع شركة الخليج آسيا كامتداد لالتزامنا بتطوير مجتمعات عالية الجودة. ونتطلع إلى تسليم هذا المشروع الذي سيضيف بعدًا جديدًا إلى محفظة رأس الخيمة العقارية ".

يقع مشروع باي ريزيدنس بالقرب من منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب ومنتجع أنانتارا ميناء العرب المرتقب.