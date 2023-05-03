«فاليوسترات»: فلل دبي تسجل أرباح عالية بالتزامن مع نشاط الطلب في السوق

سجّلت الفلل والشقق في دبي ارتفاعًا قويًا في العوائد الرأسمالية السنوية خلال الربع الأول من عام 2023 مع استمرار ارتفاع قطاع العقارات في الإمارة بعد فترة ركود مرت بها أثناء جائحة «كوفيد-19».

وسجلت أسعار الفلل، التي تمثل 13 في المئة من القطاع السكني في دبي، نموًا بنسبة 17.1% في القيمة خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس، بينما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 6.6%، وفقًا لتقرير صادر عن شركة استشارات عقارية تدعى «فاليوسترات».

وارتفع مؤشر أسعار «فاليوسترات» الذي يغطي السوق السكنية في دبي بنسبة 11.4% سنويًا إلى 88 نقطة.

ونما مؤشر أسعار الفلل بنسبة 2.4% خلال الربع الأول ، وذلك بفارق 3% عن ذروة الأسعار في عام 2014، وفقًا للتقرير.

وكانت جزيرة النخلة، ومنطقة شاطئ جميرا، وذا جرينز، وديسكفري جاردنز هي أفضل المناطق من حيث الارتفاعات الرأسمالية الربعية للشقق.

ثبات المكاسب

وأشارت «فاليوسترات» إلى أنه في شهر مارس، لاحظت ثبات في المكاسب الرأسمالية للفيلات، في حين شهدت الشقق تسارعًا طفيفًا لأول مرة منذ جائحة كورونا.

وتأتي التقارير الأخيرة بعد ارتفاع مبيعات العقارات في دبي وأبوظبي في الربع الأول من العام، في ظل الحركة القوية للاقتصاد الإماراتي بفضل ارتفاع أسعار النفط ومبادرات حكومية جديدة.

وارتفع إجمالي قيمة معاملات بيع العقارات في أبوظبي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي أكثر من ثلاث مرات إلى 11.6 مليار درهم (3.15 مليار دولار)، مقارنة بقيمة 3.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لموقع «بروبرتي فايندر» للإعلان عن العقارات.