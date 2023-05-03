«الاتحاد للطيران» تضم 5 وجهات صيفية وشتوية إلى شبكتها العالمية

كشفت نائب رئيس المبيعات في الإمارات لدى شركة «الاتحاد للطيران»، فاطمة المهيري، أن الناقلة تعتزم توسعة شبكة وجهاتها الموسمية لعام 2023 لتضم خمس وجهات، منها ثلاث وجهات صيفية، ووجهتان في موسم الشتاء المقبل، وذلك بعد النتائج القوية التي حققتها هذه الرحلات خلال العام الماضي.

وقالت المهيري في لقاء مع وسائل الإعلام خلال مشاركة الشركة في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023، أمس، إن الوجهات تشمل تدشين رحلات جديدة بين أبوظبي ولشبونة، واستئناف رحلات الناقلة الصيفية إلى مدينة مالقة الإسبانية، التي حققت أداءً قوياً خلال موسم 2022 بمعدل إشغال بلغ نحو 85%، وذلك في 18 يونيو المقبل، فضلاً عن وجهة ميكونوس اليونانية اعتباراً من 16 يونيو، فيما تضم الرحلات الموسمية الشتوية مدينتي كوبنهاغن الدنماركية، ودوسلدورف الألمانية.

وأكدت المهيري أن الناقلة ستزيد السعة إلى عدد من الوجهات لتلبية الطلب المتزايد على السفر، خصوصاً رحلاتها إلى العاصمة البريطانية لندن، مع استئناف تشغيل أربع من طائرات «إيرباص A380» على مراحل مختلفة ابتداءً من صيف عام 2023، إضافة إلى زيادة رحلاتها إلى مدينة تورونتو الكندية اعتباراً من 30 مايو الجاري، بتشغيل رحلة أسبوعية، فضلاً عن الرحلات الست الأخرى الأسبوعية الحالية، لتوفر للمسافرين بذلك خدمة سفر يومية بين أبوظبي وتورونتو، ورحلاتها إلى مدينة فرانكفورت الألمانية بإضافة أربع رحلات جديدة بداية مايو الجاري، ليرتفع الإجمالي 11 رحلة أسبوعية.

وأشارت المهيري إلى أن إجمالي عدد وجهات شبكة «الاتحاد للطيران» سيجاوز 65 وجهة، بما فيها وجهات الشحن، فيما يبلغ حجم الأسطول حالياً 75 طائرة.

وأشارت إلى تقديم باقات «واي فلاي» لخدمات الاتصال بالإنترنت، وهي باقة «الدردشة»، وباقة «التصفح»، ما يسهل التواصل مع الأهل والأصدقاء، وتصفح الإنترنت أثناء السفر على طائرات الناقلة عريضة البدن، عند تسجيل دخول باستخدام عضوياتهم في برنامج «ضيف الاتحاد».

وقالت إن الناقلة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة في أبوظبي، مثل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي و«ميرال»، والجهات السياحية الأخرى، على ترسيخ جاذبية أبوظبي للسياح، وزيادة الطلب على الوجهة لقضاء العطلات.

وذكرت المهيري أنه في وقت تشهد فيه الناقلة نمواً كبيراً في الطلب على الحجوزات والسفر من أبوظبي، لاسيما إلى الأسواق الرئيسة في أميركا وأوروبا والهند، فإن أعداد القادمين إلى أبوظبي تتزايد بشكل ملحوظ من العديد من الأسواق الدولية، بفضل السمعة العالمية التي تتمتع بها الإمارة كوجهة سياحية جاذبة، تمتلك العديد من المعالم والأنشطة التي تستقطب السياح من أنحاء العالم.

وكشفت «الاتحاد للطيران» خلال المعرض عن مقاعد ثلاث طائرات جديدة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، ستنضم إلى أسطولها المكون من 39 طائرة «دريملاينر» في الربع الثالث من العام الجاري.