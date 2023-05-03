«بربادوس» تتعاون مع «دناتا» لاستقطاب مسافري دول «التعاون»

أبرمت «زوروا بربادوس» Visit Barbados، هيئة السياحة الرسمية في جزيرة بربادوس الكاريبية، شراكة مع «دناتا لخدمات التمثيل» لإطلاق حملة لاستقطاب المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشتهر الدولة الكاريبية بشواطئها التي يزيد عددها على 80 من ضمن أجمل الشواطئ في العالم، وعاصمتها بريدجتاون، التي تصنف كأحد مواقع التراث العالمي على قائمة «اليونسكو».

كما تشارك بربادوس للمرة الأولى في معرض سوق السفر العربي، وصمّم جناحها على طراز فيلا فاخرة، مع تشطيبات من الحجر الجيري المرجاني ونوافذ.

وقال وزير السياحة والنقل الدولي في بربادوس، إيان جودينج إدغيل: «تمثل دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لنا مصدراً غير مستغل سياحياً، حيث يتمتع المسافرون من هذه المنطقة بميل كبير للسفر، ويحرصون على استكشاف وجهات جديدة».

وأضاف: «تقدم بربادوس وجهة جذابة لقضاء العطلات، من منتجنا من المنتجعات والفلل من الدرجة الأولى، وموقعاً يشتهر بأنه عاصمة الطهي في الكاريبي، إضافة إلى مجموعة من مناطق الجذب والتجارب الرائعة».