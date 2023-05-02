الإمارات.. أجندة فعاليات مزدحمة في مايو.. وإقبال عالمي يعزّز مكانتها السياحية

تستعد دولة الإمارات طوال مايو الجاري لسلسلة مؤتمرات وفعاليات دولية بارزة وسط حضور ومشاركة عالمية واسعة.

وتجسد الأجندة المزدحمة للإمارات في مايو المكانة المتقدمة للدولة كوجهة أولى ومفضلة لتنظيم الأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي، فيما تعيد التأكيد على القدرات الهائلة لمدن الإمارات المختلفة، وجاذبية قطاعها السياحي، بفضل التجربة الكبيرة التي اكتسبتها خلال سنوات طويلة في تنظيم المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والأحداث العالمية.

فعاليات أبوظبي

ويعقد في العاصمة أبوظبي يومي 10 و11 مايو الجاري «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» بمشاركة أكثر من 1000 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم، في وقت تنطلق أعمال «قمة إدارة الأزمات والطوارئ 2023» التي ستستضيفها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتناقش دور دولة الإمارات في تعزيز الشراكات الدولية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فضلاً عن دراسة التحديات التي تواجه القطاع.

وفي الفترة من الثامن إلى 10 مايو الجاري، يقام في أبوظبي «المؤتمر العالمي للمرافق» الذي يجمع روّاد صناعة الطاقة من أجل مناقشة الاتجاهات والتقنيات التي تؤثر في الطلب على الطاقة في المستقبل، و«ملتقى الاستثمار السنوي 2023» الذي يُقام للمرة الأولى في أبوظبي ويتخلله أنشطة وفعاليات مثل المعرض المرافق، واجتماعات الطاولة المستديرة للاستثمار.

كما يُعقد «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023» يومي 15 و16 مايو الجاري، تزامناً مع «معرض الطرق والمرور 2023»، و«معرض موبيليتي لايف» الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتستضيف أبوظبي في الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري مؤتمر (إياتا) لخدمات المناولة الأرضية، الذي يُقام للمرة الأولى في دولة الإمارات، ويشكل منصة لقادة قطاعي المناولة الأرضية والطيران.

وفي الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري، سيكون العالم على موعد مع دورة جديدة من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، كما ستشهد العاصمة أبوظبي لقاء «كأس السوبر المصري» في الخامس من مايو 2023.

فعاليات دبي

وفي دبي، تنطلق في الفترة من الرابع والسادس من مايو أعمال «القمة العالمية للمرأة 2023»، للمرة الأولى في تاريخ القمة الممتد 33 عاماً.

كما تستضيف الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أعمال المؤتمر الأول من نوعه بعنوان: «مستقبل سلامة الطيران وتحقيقات الحوادث الجوية» الذي يعقد في الفترة بين الثالث والرابع من مايو 2023.

من جانبها، أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق النسخة الثالثة من «المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي»، والذي يعقد على مدار يومي التاسع والعاشر من مايو.

كما يشهد مايو الجاري فعاليات سوق السفر العربي في دورته الـ30، التي تستمر حتى يوم الخميس الرابع من مايو الجاري بمشاركة 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة.

وتشهد دبي كذلك مجموعة كبيرة من المهرجانات المتنوعة خلال الشهر الجاري منها «مهرجان دبي للكوميديا»، و«مهرجان دبي للمأكولات»، و«الحفل الموسيقي لأميرات ديزني» وغيرها من حفلات فنية وفعاليات ترفيهية.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ32 لتأسيسه، سيضم «سباق القفال للمسافات الطويلة» أكثر من 100 مشارك على متن قوارب شراعية ضخمة، وذلك في 20 مايو الجاري.

أنشطة الشارقة

وفي الشارقة، يستقبل «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» زوار دورته الرابعة على مدار 12 يوماً خلال الفترة من الثالث حتى 14 مايو الجاري في «مركز إكسبو الشارقة» بمشاركة 141 دار نشر، منها 93 دار نشر عربية و48 دار نشر أجنبية.

كما تنظم «هيئة الشارقة للكتاب» «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» (أنيميشن) في الفترة بين الثالث والخامس من مايو، للمرة الأولى في المنطقة، بمشاركة كبار الرسامين وصنّاع ومنتجي «الرسوم المتحركة».

كما تشهد كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة عدداً من الفعاليات المتنوعة خلال الشهر الجاري.