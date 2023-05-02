13.0 مليار درهم الإيرادات الموحَّدة لـ &e خلال الربع الأول من عام 2023

أعلنت e&، اليوم، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الأول من العام الجاري 2023.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة لـ e& خلال الربع الأول من العام الجاري 13.0 مليار درهم، بنموٍّ سنوي بلغت نسبته 6.6%، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 2.2 مليار درهم، فيما بلغت أرباح e& قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.2 مليار درهم، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 48%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، وصلت قاعدة مشتركي "اتصالات من e&" في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 13.9 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 164 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3%.

وتؤكد نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري الجهودَ المبذولة من قِبَلِ مجموعة e& في إطار تحوُّلها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية؛ حيث نجحت في توسيع نطاق عروضها الرقمية، وإطلاق حلول وشراكات جديدة ومبتكرة مع شركات التكنولوجيا الرائدة في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تقوم فيه &e بعمليات دمجٍ واستحواذٍ مدروسة بعناية؛ لتعزيز مكانتها الريادية في المنطقة والعالم.

كما تعكس نتائج الأعمال خلال الربع الأول من 2023 رؤية مجموعة e& الطموحة في تشكيل منظومة أعمال جديدة متكاملة تتَّسم بالمرونة والقدرة على التكيّف والبقاء في الصدارة، في ظل مختلف الظروف التي تفرضها تداعيات الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًّا.

وقد أسهم أداء المجموعة خلال الربع الأول من عام 2023 في تعزيز مكانتها العالمية، وذلك من خلال حصولها على تصنيف محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمةً في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتصنيف براند فايننس، كما حافظت "اتصالات من &e" على تصنيفها كأقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحَلَّت ضمن أقوى ثلاث علامات تجارية في قطاع الاتصالات عالميًّا، مما يؤكد ريادتها إقليميًّا وعالميًّا.

وفي إطار تعليقه على نتائج الربع الأول من العام 2023، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e: "تُظهر نتائج أعمال المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري حجمَ النمو المُحَقَّق على مستوى الإيرادات والأرباح وأعداد المشتركين، وذلك على الرغم من التقلبات القوية لسعر صرف العملة في السوقين المصري والباكستاني، ولكن المرونة التي تتمتع بها المجموعة والجهود المبذولة لتوفير حلول أعمال مبتكرة وأحدث التقنيات الرائدة للمجتمعات التي نخدمها ساهمت في خفض تأثير تلك التداعيات، ونجحنا في بناء تجارب رقمية فريدة مدعومة باستثمارات استراتيجية لتعزيز محفظة أعمالنا".

وأشار دويدار إلى أن "اتصالات من e& في مصر واتصالات الباكستانية نجحتا، خلال الربع الأول من العام الجاري، في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية بخدمة العملاء وإثراء تجربتهم الرقمية، وحققتا نموًّا على أساس العائدات بالعملة المحلية. غير أن التقلبات القوية لأسعار صرف الجنيه المصري والروبية الباكستانية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة في السوقين، أثرت على العائدات بعد تحويل قيمتها من العملة المحلية إلى الدرهم الإماراتي، مما انعكس سلبًا على نتائج أعمال المجموعة".

وأضاف: "ومن خلال العمل على تنفيذ رؤيتنا في خلق نموذج أعمال أكثر تقدمًا وتطورًا، فقد واصلنا جهودنا في اكتشاف العديد من فرص النمو الواعدة، وتوسيع نطاق الخدمات والحلول المبتكرة وتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية، ويُعَدُّ استحواذ مجموعة e& مؤخَّرًا على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App خطوةً استراتيجية أخرى نحو تحوُّلنا إلى مجموعة تكنولوجية تستهدف تقديم المزيد من الخدمات الرقمية الرائدة التي تؤثِّر في حياة عملائنا اليومية، وتسرع في الوقت نفسه من وتيرة النمو".

واختتم دويدار قائلًا: "مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية الواعدة، نسعى إلى تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا، بما يرسخ مكانتنا كمجموعة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والاستثمار، ولن ندخر جهدًا من أجل أن تكون علامتنا التجارية وحلولنا المبتكرة من أبرز دعائم ريادة المستقبل الرقمي، وتحقيق رؤية النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة".