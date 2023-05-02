"صندوق خليفة" يتعاون مع بنك المارية المحلي لتزويد أعضائه بخدمات بنكية رقمية

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع "بنك المارية المحلي" ، لتزويد أعضاء الصندوق بمزايا بنكية حصرية.

وتهدف الشراكة إلى دعم رواد أعمال صندوق خليفة من خلال إتاحة وصولهم لخدمات مالية وبنكية آمنة ومريحة، مصممة خصيصاً لتتناسب مع احتياجات مشاريعهم، لتمكينهم من تنمية مشاريعهم وإدارة شؤونهم المالية بفعالية أكبر.

و قالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: "يواصل الصندوق سعيه في استكشاف فرص شراكات جديدة توفر أحدث الحلول رقمية والأدوات التكنولوجية التي من شأنها دعم نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال تسهيل إدارة وتنفيذ عملياتها بفعالية".

وأضافت: " أن هذه الشراكة مع بنك المارية المحلي ستسهم في تزويد أعضاء صندوق خليفة بحلول بنكية رقمية مبتكرة، وتوفر لهم فرص لتمويل مشاريعهم وتدعم تطورها وتحسن فعالية عملياتها المالية والبنكية وتجعلها أكثر أماناً. ونتطلع من خلال تعاوننا مع بنك المارية إلى دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يساهم في ازدهار بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتقدمها".

وسيقدم بنك المارية المحلي من خلال شراكته مع صندوق خليفة تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من خلال خطة ضمان تمويل، كما سيوفر مجموعة من المزايا الحصرية لأعضاء الصندوق من ضمنها: السماح بالحد الأدنى من الرصيد لفتح الحساب، وخدمة إعداد اتصال لاسلكي (واي فاي) محمي، وإتاحة الوصول إلى السوق، وتعيين مدير علاقات مصرفية مخصص، والاستفادة من خدمات وحلول بنكية ابتكارية عديدة؛ كما سيحظى الأعضاء أيضاْ بأسعار ورسوم مخفضة، وعمليات معالجة أسرع بحماية أكبر.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: " نفتخر بشراكتنا اليوم مع صندوق خليفة، والتي نهدف من خلالها إلى خدمة المجتمع الإماراتي وخصوصاً رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونواصل من خلال هذه الشراكة التزامنا بتلبية احتياجات المجتمع البنكية والاستثمارية بدعمنا لرواد الأعمال عن طريق تقديم حلول رقمية مالية ذكية وابتكارية وملائمة، مما يساهم في تعزيز ازدهار الاقتصاد في إمارة أبوظبي ونموه بالتماشي مع الرؤية الاقتصادية للإمارة".