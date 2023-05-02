فلاي دبي تنقل 3.37 ملايين مسافر في الربع الأول بنمو 50%
سجلت فلاي نموا استثنائيا خلال الربع الاول من العام الجاري حيث نقلت أكثر من 3.37 مليون مسافر خلال الفترة من 1 يناير و 31 مارس 2023 ، بزيادة قدرها 50٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. مع استعدادها لفترة صيف مزدحمة بين 1 يوليو و 30 سبتمبر ، حيث تتوقع نمو السعة المقعدية بنحو 20٪ عبر شبكتها.
ومنذ بداية عام 2023 ، وسعت فلاي دبي شبكتها مع بدء عملياتها إلى سان بطرسبرج في روسيا وباتايا وكرابي في تايلاند والقيصومة والعلا وجيزان ونجران ونيوم في المملكة العربية السعودية ، وشيمكنت في كازاخستان ، عشق أباد في تركمانستان، مقديشو في الصومال وميلانو- بيرغامو في إيطاليا.
وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “نواصل تنمية شبكتنا ، وإطلاق عملياتنا إلى وجهات جديدة لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشرة ، وإضافة سعة على الوجهات الحالية. لقد شهدنا أداءً قوياً منذ بداية العام ، وهو ما يعكس بوضوح مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والسفر ، وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية. يستمر دور فلاي دبي في دعم الاقتصاد المتنامي وتعزيز الربط الجوي من والى الدولة ودبي وخاصة مع توالي تسلمنا للمزيد من الطائرات الجديدة ، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في تعزيز موقع مطار دبي الدولي باعتباره أكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث اعداد المسافرين الدوليين".
شغلت فلاي دبي أكثر من 25832 رحلة خلال الفترة من 1 يناير الى 31 مارس 2023 ونقلت 3.37 مليون مسافر ، بزيادة قدرها 50٪ في اعداد المسافرين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.
وستعمل فلاي دبي على زيادة سعتها عبر الشبكة بين 1 يوليو و 30 سبتمبر 2023 ، بزيادة قدرها 20٪ عن نفس الفترة من عام 2022.
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