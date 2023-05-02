فلاي دبي تنقل 3.37 ملايين مسافر في الربع الأول بنمو 50%

سجلت فلاي نموا استثنائيا خلال الربع الاول من العام الجاري حيث نقلت أكثر من 3.37 مليون مسافر خلال الفترة من 1 يناير و 31 مارس 2023 ، بزيادة قدرها 50٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. مع استعدادها لفترة صيف مزدحمة بين 1 يوليو و 30 سبتمبر ، حيث تتوقع نمو السعة المقعدية بنحو 20٪ عبر شبكتها.

ومنذ بداية عام 2023 ، وسعت فلاي دبي شبكتها مع بدء عملياتها إلى سان بطرسبرج في روسيا وباتايا وكرابي في تايلاند والقيصومة والعلا وجيزان ونجران ونيوم في المملكة العربية السعودية ، وشيمكنت في كازاخستان ، عشق أباد في تركمانستان، مقديشو في الصومال وميلانو- بيرغامو في إيطاليا.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “نواصل تنمية شبكتنا ، وإطلاق عملياتنا إلى وجهات جديدة لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشرة ، وإضافة سعة على الوجهات الحالية. لقد شهدنا أداءً قوياً منذ بداية العام ، وهو ما يعكس بوضوح مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والسفر ، وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية. يستمر دور فلاي دبي في دعم الاقتصاد المتنامي وتعزيز الربط الجوي من والى الدولة ودبي وخاصة مع توالي تسلمنا للمزيد من الطائرات الجديدة ، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في تعزيز موقع مطار دبي الدولي ​ ​ باعتباره أكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث اعداد المسافرين الدوليين".

شغلت فلاي دبي أكثر من 25832 رحلة خلال الفترة من 1 يناير الى 31 مارس 2023 ونقلت 3.37 مليون مسافر ، بزيادة قدرها 50٪ في اعداد المسافرين ​ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

وستعمل فلاي دبي على زيادة سعتها عبر الشبكة بين 1 يوليو و 30 سبتمبر 2023 ، بزيادة قدرها 20٪ عن نفس الفترة من عام 2022.