إقليم «ترنافا» يختار دبي لافتتاح أول مكتب سياحي خارج سلوفاكيا

قال رئيس إقليم «ترنافا» في سلوفاكيا، جوزيف فيسكوبيتش، إن الإقليم اختار دبي، أخيراً، لافتتاح أوّل مكتب تمثيلي له في جميع أنحاء العالم، وذلك بداية عام 2023، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة فكرة العمل معاً خلال فعاليات نسخة العام الماضي 2022، من «سوق السفر العربي العام».

وأضاف فيسكوبيتش لـ«الإمارات اليوم» أن إقليم «ترنافا» يشهد منذ 60 عاماً طلباً سياحياً، بسبب تقاليد زيارة المنتجعات الصحية، لافتاً إلى أن الزوار من الشرق الأوسط يقضون 21 يوماً، كمعدل وسطي للزيارة.

جوهرة مخفية

وتابع فيسكوبيتش: «غيّر العديد من المسافرين العرب بعد جائحة (كوفيد-19) سلوكهم، وكذلك طريقة سفرهم، و(ترنافا) جوهرة مخفيّة في وسط أوروبا، فيها العديد من الأشياء الجذابة كي تقدّمها، لذلك نحتاج للترويج لها، بالنسبة للمسافرين الذين يعرفون المكان، وكذلك المسافرين الجدد والشباب، وهذا هو الغرض من اختيارنا دبي، التي تعتبر محور الشرق الأوسط لافتتاح مكتبنا».

وأضاف: «شاركنا بالفعل في سوق السفر العربي في عام 2022، وكنا نتعرّف إلى طبيعة السياح والمسافرين في الإمارات والدول العربية الأخرى، واليوم نقدم منتجات وحزماً محددة، تثير اهتمام المسافرين من الشرق الأوسط».

خطط ترويجية

وحول الخطط الترويجية التي يسعى الإقليم للبدء بها انطلاقاً من المكتب في دبي، قال فيسكوبيتش: «أعددنا خطة تواصل للترويج المستمر لبناء الوعي حول الوجهة، مثل: التوزيع المنتظم للبيانات الصحافية، والنشرات الإخبارية الإلكترونية بأحدث أخبار الوجهة، وتنظيم مقابلات إعلامية وندوات عبر الإنترنت لوكلاء السفر، فضلاً عن تنظيم رحلات عائلية لوسائل الإعلام والمؤثرين ووكلاء السفر، والترويج للوجهة من خلال حملة على وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى مشاركة الإقليم في معرض سفر مهم آخر في السعودية نهاية مايو الجاري.

رحلات جوية

وتابع فيسكوبيتش: «ليس هناك رحلات جوية مباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إقليمنا، لكن هدفنا هو دعم الأنشطة التسويقية بدعم المكتب في دبي، حتى نصبح وجهة مثيرة لاهتمام العرب وعائلاتهم، كما نودّ أن نبدأ بتشغيل الرحلات الجوية المباشرة لموسم 2024».

مصادر علاجية

وأضاف: «نقدّم الكثير من عوامل الجذب للمتعاملين، لأن إقليمنا يشتهر بأنه منطقة الماء والمصادر العلاجية، ومنطقة العسل، ومنطقة الرياضة والثقافة والفن، فوجهتنا تتمتع بموقع مثالي استراتيجي قابل للوصول إلى المدن الأوروبية الأخرى: براتيسلافا، فيينا، بودابست، براغ، وهذه الفرصة تتيح للزوار استكشاف دول عدة في إجازة أسبوع واحد».

متوسط الكلفة

وحول متوسط كلفة الإجازات السياحية في إقليم «ترنافا»، قال: «يعتمد متوسط كلفة العطلة على نوع الإقامة، ومدتها، والرحلات اليومية القصيرة المختلفة. ومع ذلك، فإذا قارنّاها بالدول المجاورة، فإننا نقدّم خدمات جيدة بأسعار معقولة»، لافتاً إلى أن متوسط الكلفة يبدأ من 600 يورو للفرد في الأسبوع (نحو 2422 درهماً).

وذكر: «تحتوي وجهتنا على مجموعة واسعة من أماكن الإقامة المختلفة من مختلف الفئات، تتدرّج من أفخم أماكن الإقامة، إلى أماكن الإقامة الخاصة، اعتماداً على ما إذا كان المسافر يفضّل على سبيل المثال الاسترخاء، أو الترفيه النشط».

ولفت فيسكوبيتش إلى أن مجلس السياحة في منطقة «ترنافا» يقدم مشورة مجانية من الخبراء لاختيار أفضل المنتجات، فضلاً عن تنظيم عمليات البحث على الموقع ورحلات العائلة، وفقاً لمتطلبات المتعاملين، وتوفير مواد ترويجية مجانية مثل الكتيبات والصور الرقمية وخرائط المدينة.

الشهية للسفر

وتابع فيسكوبيتش: «بكل الأحوال، فإن شهية الناس للسفر قوية في جميع أنحاء العالم، حيث ينظر كثيرون إلى العطلات على أنها لحظات من السعادة والهرب من صخب الحياة. واستناداً إلى استطلاع منصة (بوكينغ) الإلكترونية للحجوزات لأكثر من 24 ألف مسافر من 32 دولة، فإن الحاجة إلى السفر لاتزال على رأس جدول الأعمال لـ72% من الأشخاص، نظراً لأن العديد من المسافرين، وكما العام الماضي، يريدون تعويض ما فاتهم بعد الجائحة».

وقال: «يبدو أن العطلات التقليدية خلال العام الجاري لن تكون ذات شعبية كبيرة، حيث إن ما يفضّله المتعاملون على سبيل المثال، السفر المستدام بوساطة القطار».