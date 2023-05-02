«إعمار للضيافة» تكشف عن 8 فنادق ومنتجعات جديدة

أعلنت مجموعة إعمار للضيافة، خلال معرض سوق السفر العربي، الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، إطلاق مجموعة من مشروعات الضيافة ومفاهيم المأكولات والمشروبات المقرر افتتاحها بين عامي 2023 و2024، في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضحت المجموعة في بيان أمس، أنها تعتزم إضافة ثمانية مشروعات جديدة إلى محفظتها من العقارات الفاخرة، بما في ذلك فنادق «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة، و«فيدا دبي مول»، و«فيدا شاطئ الخور»، و«بالاس دبي كريك هاربر»، و«العنوان مراسي منتجع الشاطئ في مصر»، و«منتجع فيدا مارينا ونادي اليخوت»، بمنطقة المراسي في مصر، إلى جانب فندق «فيدا الجادة»، ومشروع «فيدا رزيدنسز كايرو جيت للشقق الفندقية».

وأضافت أنها تهدف من خلال توسيع محفظتها إلى الترحيب بالسياح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، تماشياً مع ارتفاع الطلب على قطاع الضيافة في المنطقة.

وأشارت المجموعة إلى أنها شهدت نمواً كبيراً في معدلات الإشغال، ضمن جميع عقاراتها المجموعة، ابتداءً من 60% عام 2021 إلى 65% عام 2022، ووصولاً إلى 74% منذ بداية عام 2023.

إلى ذلك، تعمل «إعمار للضيافة» على تطوير مجموعة من المطاعم ومفاهيم المأكولات والمشروبات المميزة، حيث أعادت افتتاح مطعم «أتموسفير» في الطابق 122 من برج خليفة، في وقت سابق من العام الجاري.

كما أعادت افتتاح «ثيبتارا»، المطعم التايلاندي الشهير في دبي والموجود في فندق «بالاس» وسط المدينة، إضافة إلى مطاعم أخرى بارزة تشمل ردهة المسبح «لوما» في فندق «العنوان غراند كريك هاربر»، و«ركن ساليا» للمأكولات البحرية والمشاوي في الفجيرة.

وتستعد مجموعة إعمار لافتتاح مطعم «أموا» المرتقب، في إطار سعيها المستمر لتقديم المفاهيم المبتكرة في مجال المأكولات والمشروبات والارتقاء بتجارب الضيوف على مستوى قطاع الضيافة.