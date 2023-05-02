«الاتحاد للطيران» تكشف عن مقاعد طائراتها الجديدة

كشفت شركة الاتحاد للطيران، خلال معرض سوق السفر العربي الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، عن مقاعد ثلاث طائرات جديدة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، ستنضم إلى أسطولها المكون من 39 طائرة «دريملاينر»، في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أنطونوالدو نيفيس، إن «الديكور والأثاث الجديد لطراز (بوينغ 787 دريملاينر) يأتيان ليعززان الراحة التي تمنحها مقصوراتنا، حيث ترتقي تجربة درجة الأعمال التي نوفرها لضيوفنا نحو آفاق جديدة مع استوديو درجة الأعمال الذي أطلقناه على طائرات (إيرباص A350-1000) العام الماضي». وأضاف أن «مقصورة درجة الأعمال تتميز بأثاث (الاتحاد) الداخلي الفريد والأنيق، مع نسخة معدّلة من مقاعد (إيلمنتس) المصنعة من قبل (كولنز)»، مشيراً إلى أن «الاتحاد» تعد شركة الطيران الأولى في العالم التي توفر مقاعد «إيلمنتس» على طائرات «بوينغ 787».