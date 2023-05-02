«فلاي دبي» تتسلم 17 طائرة.. وتدرس إبرام طلبية جديدة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، عن أن الناقلة تدرس إبرام طلبية جديدة من الطائرات ذات الممر الواحد خلال الفترة المقبلة، لمواكبة نمو الطلب وزيادة حجم سوق السفر من دبي وإليها، فيما ستسلم 17 طائرة مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات مفتوحة ومتواصلة مع مصنعي الطائرات للوقوف على الفرص المتاحة لشراء طائرات جديدة.

وقال الغيث في تصريحات صحافية على هامش المشاركة في سوق السفر العربي، الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، إن اختيار وقت ونوعية هذه الطلبية يخضع لظروف السوق، مؤكداً أن الناقلة ستواصل البحث مع المصنعين لدعم وتوسعة أسطولها خلال السنوات المقبلة.

أداء استثنائي

وتوقع الغيث، أن تسجل الناقلة أداء استثنائياً، يعد الأقوى في تاريخ الناقلة، خلال العام الجاري، في ظل زخم النشاط السياحي وتنامي الطلب على السفر عبر شبكة «فلاي دبي» العالمية، لافتاً إلى أن بيانات الأداء التشغيلي خلال الربع الأول تؤكد أن الناقلة تسير نحو تسجيل أداء قياسي مع نهاية عام 2023.

كما توقع أن تواصل الناقلة زخم النمو خلال العامين الجاري والمقبل، مع استمرار الطلب على دبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية بارزة للأعمال والسياحة.

وتوقع الغيث أيضاً أن تحقق الشركة نمواً في أرباحها خلال العام الجاري، مقارنة بالمستويات التي حققتها الناقلة العام الماضي، التي بلغت نحو 1.2 مليار درهم، الأعلى في تاريخ الشركة منذ بدء عملياتها.

طائرات جديدة

وأكد الغيث، أن الناقلة تحافظ على جدول استلام الطائرات، والمتوقع أن يصل إلى 17 طائرة مع نهاية العام الجاري، حيث تستهدف الناقلة تشغيل 90 طائرة خلال العام المقبل.

وأوضح أن إجمالي أسطول «فلاي دبي» يصل حالياً إلى 76 طائرة، منها 30 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و43 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، إضافة إلى ثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

وأضاف الغيث أن استلام الطائرات الجديدة يأتي في إطار دعم خطط نموها، وتوسيع شبكة عملياتها مع سعيها لفتح المزيد من الوجهات الجديدة، بما في ذلك المحطات الموسمية لمواكبة الطلب خلال فترات محددة من العام الماضي.

استئجار طائرات

وأعلن أن الشركة تدرس على غرار السنوات الماضية استئجار طائرات خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع موسم الشتاء لمواكبة نمو الطلب على السفر، مشيراً إلى أن أساس نجاح «فلاي دبي» يكمن في تميزها في تلبية احتياجات متعامليها من المسافرين سواء للعمل أو السياحة.

وبيّن الغيث، أن النسبة الأكبر من المسافرين عبر «فلاي دبي»، كانت وجهتها النهائية دبي، وبنسبة 70%، مضيفاً: «لكن بعد الشراكة مع (طيران الإمارات) لاحظنا زيادة أيضاً في أعداد مسافري الترانزيت».

الأداء التشغيلي

وعن الأداء التشغيلي للناقلة، قال الغيث إن أسطول «فلاي دبي» حالياً يصل إلى 120 وجهة في 52 دولة حول العالم، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الجاري إضافة 12 وجهة جديدة.

وقال إن الشركة نقلت 10.6 ملايين مسافر خلال العام الماضي بنمو 89% مقارنة بعام 2021، فيما تستهدف خلال العام الجاري نمواً في أعداد المسافرين.

أحدث المقاعد

إلى ذلك، كشفت «فلاي دبي» عن أحدث مقاعدها الممتازة في درجة الأعمال «جناح درجة الأعمال»، الذي يوفر للركاب مزيداً من الراحة والخصوصية وتجربة استثنائية على متن الطائرة.

وقالت الشركة في بيان، إن «جناح درجة الأعمال»، المصمم حصرياً للطائرات ذات الممر الواحد، يمثل أحدث التحسينات التي أدخلتها الناقلة ضمن خدماتها التي توفرها لدرجة الأعمال، ما يعني وجود 10 أجنحة لعدد من أحدث طائرات الشركة قبل نهاية عام 2023، مشيرة إلى أنها المشتري الأول للمقعد الجديد الفريد من نوعه في درجة الأعمال.

منافسة

وتعليقاً على المنتج الجديد، قال الغيث: «طورنا نموذج أعمالنا وعروض منتجاتنا على مدار الـ14 عاماً الماضية، لضمان تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة والأسواق التي نخدمها، حيث قطعنا شوطاً طويلاً منذ إطلاق درجة الأعمال ضمن أسطولنا، الذي انعكس إيجاباً علينا».

وأضاف: «فخورون بالكشف عن منتج متميز جديد ينافس تجربة درجة الأعمال التي تقدمها العديد من شركات الطيران على متن الطائرات ذات الجسم العريض، سنواصل الاستثمار في الابتكار لتعزيز تجربة المتعاملين عبر أسطولنا المتنامي».

10.6

ملايين مسافر نقلتهم الشركة العام الماضي بنمو سنوي نسبته 89%.