دبي تستقبل 4.67 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من 2023

استقبلت دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 نحو 4.67 ملايين زائر دولي، مقارنة بـ3.97 ملايين زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ جائحة «كوفيد-19»، ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

نتائج قوية

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «تبرز الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي مكانتها كإحدى الوجهات الرئيسة التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم. النتائج القوية المتحققة للقطاع تأتي مواكبة للنتائج المبشرة لبقية قطاعات اقتصاد دبي، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأثرها في تحويل دبي إلى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة، وكذلك للزوار».

مسار طموح

وأضاف سموه: «أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مطلع العام الجاري، تحدد مساراً طموحاً لدبي لتعزيز مساهماتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين يبقى قطاع السياحة من الركائز الرئيسة لهذه الأجندة الشاملة، فالسياحة عامل مهم في ترسيخ المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسة بين الأسواق والثقافات.. والعمل مستمر على تقديم المزيد من المبادرات الرائدة، لكي تصبح دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار».

نتائج إيجابية

من جهته، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «تؤكد النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجاري أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة. كما أنها تعكس نجاح استراتيجيتنا، وكذلك الدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا المحليون والدوليون في القطاع، وتترجمه العروض والتجارب الاستثنائية التي يستمتع بها سكان وزوار المدينة».

وأضاف: «سنعمل جميعاً للارتقاء بقطاع السياحة الذي سيشهد تحولاً واضحاً خلال العقد المقبل من حيث البنية التحتية، والمعالم السياحية، والتجارب المتميزة، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وتابع: «سنواصل خلال عام 2023 وما بعده، اتباع استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة، التي أسهمت إلى حد بعيد في نجاحنا خلال عام 2022، وأيضاً المحافظة على جاذبية دبي العالمية كوجهة مفضلة للمسافرين، وأن تكون دائماً في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، والتي تتضمن تقديم الوجهة لكل ما هو جديد ومميز، وتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية العالمية للوصول إلى الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم».

وأشار كذلك إلى تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية.

وقال: «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى زيادة زخم قطاع السياحة، فإن ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك تجارب الطعام المتميزة ستشكل أساس نجاحنا مستقبلاً».

مبادرات وحملات

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «أسهمت الجهود المبذولة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا، في تمكننا من التقدم بخطوات ثابتة لتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة، عبر مجموعة مبادرات واستراتيجيات وحملات تسويقية عالمية مبتكرة بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير والمؤثرين، فضلاً عن استخدام المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات تبسط دخول الزوار الدوليين، وتحد من عوائق السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة وممتعة».

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للشركاء في القطاع الذين تسهم جهودهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية من الطراز الأول على مستوى العالم. وقال: «الالتزام برؤيتنا المشتركة هو أمر أساسي في الحفاظ على سمعة دبي العالمية، وضمان استقبال المزيد من الزوار الدوليين، وحرصنا دائماً على العمل معهم لتطوير عروض وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها، لتزيد من جاذبية المدينة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه، وسواء كانت زيارتهم للمرة الأولى أو متكررة، فضلاً عن السعي لضمان أن تحافظ دبي على الأداء المتميز خلال عام 2023 وما بعده، للبقاء في صدارة المشهد السياحي العالمي الذي يتسم بالمنافسة الشديدة، لاسيما في ظل ما شهده سوق السفر العالمي من نقلة نوعية من حيث توقعات الزوار وكذلك التجارب».

حمدان بن محمد:

«رؤية محمد بن راشد حوّلت دبي إلى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة والزوار».

«العمل مستمر على تقديم المزيد من المبادرات الرائدة، لتصبح دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار».