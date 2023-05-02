«موانئ أبوظبي» تشتري 8 سفن جديدة بـ 955 مليون درهم

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توسيع أسطولها البحري، وتعزيز عملياتها البحرية، من خلال شرائها ثماني سفن جديدة، تشمل خمس ناقلات للبضائع السائبة، وثلاث ناقلات للنفط الخام، بقيمة إجمالية تبلغ 955 مليون درهم.

ويأتي هذا الاستحواذ بموجب اتفاقيات أبرمتها المجموعة أخيراً، في إطار خططها الرامية للتوسع العالمي الاستراتيجي، إضافةً إلى تعزيز ذراع عمليات الشحن البحري التابع للمجموعة.

وأوضحت «موانئ أبوظبي» في بيان أمس، أن ناقلات البضائع السائبة الخمس، التي تم شراؤها بمبلغ 459 مليون درهم، تشكل جزءاً من اتفاقية طويلة الأمد مع شركة «سيف باور تيك»، والتي جرى توقيعها في أبريل 2022، لنقل البضائع العامة والبضائع السائبة الجافة بين ميناء الفجيرة وبنغلاديش، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، ووجهات عالمية أخرى.

وأضافت أن شراء ثلاث ناقلات نفط خام بقيمة إجمالية 496 مليون درهم، يمثل جزءاً من اتفاقية لنقل النفط الخام على المستوى الدولي، لمدة سبع سنوات، تم توقيعها في ديسمبر 2022 مع كازمورترانسفلوت «كي إم تي إف»، شركة الخدمات البحرية واللوجستية والتابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط «كاز موناي غاز».

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن «المجموعة تواصل العمل لإيجاد فرص جديدة، وإبرام اتفاقيات مُثمرة تُسهم في تقديم حلول شاملة وفاعلة لمتعاملينا وشركائنا في قطاع الطاقة والقطاع البحري».

وأضاف: «يُشكل توسيع أسطولنا عبر شراء خمس ناقلات للبضائع السائبة وثلاث للنفط الخام، علامة فارقة للقطاع البحري التابع للمجموعة، كما سيُمكّننا من تعزيز أعمالنا وتزويدها بالأصول البحرية والخدمات اللوجستية المناسبة، لتلبية الطلب العالمي المتزايد ضمن الأسواق التي ننشط فيها».