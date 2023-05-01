محمد بن راشد: نرحب بالعالم في دبي.. وسعادة ضيوفنا هدف نستثمر في تحقيقه منـذ عقود

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، «سوق السفر العربي» مع انطلاق فعاليات دورته الـ30، والتي تستمر حتى يوم الخميس الرابع من مايو الجاري، بمشاركة ما يزيد على 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي، وبزيادة نسبتها 27% مقارنة بنسخة العام الماضي.

ثقة عالمية

وثمّن سموه المكانة التي يتمتع بها «سوق السفر العربي» كأهم حدث من نوعه على مستوى المنطقة، وإحدى أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، وهو ما يتضح من خلال حفاظ الحدث على جاذبيته لثلاثة عقود على التوالي، ما يعكس مدى الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لدبي، وقدرتها على تهيئة المناخ الأمثل لإقامة حوار بنّاء يدفع بمختلف القطاعات الحيوية قدماً عبر تلاقي القائمين عليها وتبادلهم للرؤى والأفكار وأثر ذلك في اكتشاف مزيد من فرص النمو والتطور لقطاعاتهم.

وأثنى سموه على الشعار الذي يحمله الحدث وهو «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، وما يعكسه الشعار من إدراك دولة الإمارات ودبي لقيمة الاستدامة والحفاظ على البيئة والحرص على المشاركة في تعزيز المقومات التي تحفظ على كوكب الأرض مستقبله.

الخيار الأول

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نرحب بالعالم في دبي.. وراحة وسعادة ضيوفنا هدف نستثمر في تحقيقه منذ عقود.. نريد لدبي أن تكون دائماً الخيار الأول للأعمال والمستثمرين والزوار.. ولدينا من الطاقات والإمكانات ما يعزز ثقتنا في تحقيق هذا الهدف.. رؤيتنا الطموحة للمستقبل تستند إلى أرض صلبة من الإنجازات ومستمرون في تعزيزها بعقول وسواعد إماراتية وشراكات عالمية قوية نعتز بها ونواصل العمل على تطويرها».

قطاع السياحة

ولفت سموه إلى الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة كرافد رئيس من روافد اقتصاد دبي، ومحور أساسي من محاور أجندتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة.

وقال سموه: «السياحة قطاع رئيسي لاقتصادنا، وتمكنا فيه من تصدر قوائم التنافسية العالمية أسوة بالعديد من القطاعات التي حققنا فيها ذات القدر من الازدهار والتفوق... نعتز بمكانة دبي كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم ونقدّر دور شركائنا في القطاع الخاص في تحقيق إنجازات نوعية في القطاع السياحي وغيره من القطاعات.. ونحن حريصون على تنمية هذا الدور وزيادة مساحته وأثره الإيجابي».

عودة قوية

وفي تغريدة على موقع التدوين «تويتر»، قال سموه: «عادت السياحة العالمية بعد ثلاث سنوات من التراجع.. وفي الإمارات أيضاً عاد القطاع بقوة وارتفع إنفاق السياح في 2022 بنسبة 70% ليصل إلى 121 مليار درهم وليتصدر المنطقة». وتابع سموه: «أعلنا عن مستهدف للوصول إلى 40 مليون سائح خلال سبع سنوات، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم». وأضاف سموه: «مستمرون بإذن الله في تنمية كافة قطاعات اقتصادنا الوطني.. وهدفنا الاقتصاد الأفضل والأنشط عالمياً».

سوق السفر العربي

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال جولة شملت جانباً من الأجنحة العالمية والإقليمية والمحلية المشاركة في المعرض، رافقه فيها وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، إلى شرح من المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، هلال سعيد المري، حول دورة العام الجاري من «سوق السفر العربي» الذي شهد زيادة في المشاركة نسبتها 27% مقارنة بدورته في العام الماضي.

وتضمّن الشرح الأوجه التي سيركز عليها الحدث في دورته الـ30 مع اختيار موضوع تحقيق صافي انبعاثات صفرية كمحور رئيس للحوار بين المشاركين العام الجاري، انطلاقاً من وعي دبي بأهمية هذه القضية، لاسيما مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في نوفمبر من العام الجاري، كما أن اختيار هذا الموضوع يأتي في ضوء تحقيق دبي إنجازات مهمة ضمن استراتيجياتها المعنية بالحد من الانبعاثات الكربونية، وحرصها على تطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر وعياً بالبيئة ودعماً لاستدامتها، لتكون دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

جهات عالمية

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أبرز الجهات العالمية المشاركة في هذه الدورة، والتي تأتي مشاركتها ترجمة لمكانة الحدث كبوابة رئيسة للعبور إلى أسواق المنطقة، والاستفادة من المساحة الإيجابية الكبيرة التي يوفرها لعقد صفقات مهمة تؤهلها لتنمية أنشطتها في أسواق واعدة تحمل العديد من فرص النمو، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة التي يشهدها «سوق السفر العربي» العام الجاري في أعداد العارضين، لاسيما مع فتح المزيد من الأسواق العالمية المهمة لأجوائها، ورفع القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة.

أجنحة محلية

كما توقف سموه عند عدد من الأجنحة المحلية المشاركة في الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، واطلع على ما تقدمه من حلول وخدمات متنوعة في مجالات السفر والسياحة والضيافة، وبما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال، حيث أعرب سموه عن تقديره لجهود تلك الجهات، وما تقدمه من خدمات نوعية تسهم في رفع اسم دولة الإمارات بين أهم الدول السياحية على مستوى العالم.

محمد بن راشد:

«نريد أن تكون دبي دائماً الخيار الأول للأعمال والمستثمرين والزوار.. ولدينا من الطاقات والإمكانات ما يعزز ثقتنا في تحقيق هذا الهدف».

«رؤيتنا الطموحة للمستقبل تستند إلى أرض صلبة من الإنجازات.. ومستمرون في تعزيزها بعقول وسواعد إماراتية وشراكات عالمية قوية».

«نعتز بمكانة دبي كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.. ونقدّر دور شركائنا من القطاع الخاص في تحقيق هذا التميز».