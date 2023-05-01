دبي وأبوظبي يسهمان في تسجيل مؤشر أسواق الخليج أكبر مكاسب شهرية في 9 أشهر

أنهت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تداولات شهر أبريل 2023 عند أعلى مستوياتها المسجلة منذ اخر أسبوع لشهر يناير 2023 بدعم رئيسي من المكاسب المتواصلة التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الأخير من الشهر.

وقدمت أسواق المال الإماراتية دعمًا رئيسيًا في نمو أسواق المنطقة ككل حيث شهدت نمواً بنسبة 4.1 % و3.8 % لسوقي دبي وأبوظبي، على التوالي.

وذكر تقرير كامكو إنفست الشهري أن السعودية كانت هي السوق الأفضل أداءً خلال شهر أبريل الماضي بإضافتها مكاسب بنسبة 6.8%.

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بنسبة 3.8 % في أبريل 2023، حيث تعافى جزئياً بعد تراجعه بنسبة 4.2 % في مارس 2023. كما يعتبر هذا أيضاً أفضل أداءً شهرياً يشهده المؤشر على مدار الستة أشهر الماضية. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، سجلت 7 من أصل 10 مؤشرات قطاعية نمواً شهرياً، بينما تراجع أداء القطاعات الثلاثة المتبقية خلال الشهر.

وعلى صعيد القطاعات الرابحة، جاء مؤشر قطاع العقارات في الصدارة مسجلا نموا بنسبة 15.2 %، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 7,887.1 نقطة بما يعكس بصفة رئيسية الأداء القوي لسهمي شركة الدار العقارية وإشراق للاستثمار بنسبة 16.1 % و11.2 %، على التوالي.

تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 9.6 % في أبريل 2023، بينما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 8.3 %.

من جهة أخرى، كان مؤشر قطاع المرافق العامة في صدارة المؤشرات القطاعية المتراجعة بفقده نسبة 6.9 % من قيمته في أبريل 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 12,884.5 نقطة.

شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي ثاني أفضل أداءً شهرياً في ابريل 2023 بنمو بلغت نسبته 4.1 %، متعافياً من الخسائر السابقة التي سجلها بنسبة 0.9 % خلال مارس 2023 لينهي تداولات أبريل 2023 عند مستوى 3,544.79 نقطة.

وجاء الأداء الشهري للمؤشر بدعم من ارتفاع 6 من أصل 8 مؤشرات قطاعية بما في ذلك القطاعات المالية والعقارية والسلع الاستهلاكية.

وسجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية أكبر مكاسب شهرية بنسبة 13.2 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 120.2 نقطة. تبعه مؤشر القطاع المالي بنمو بلغت نسبته 6.7 % خلال الشهر على خلفية النمو ثنائي الرقم الذي سجلته بعض الأسهم المدرجة ضمن القطاع المالي بما في ذلك سهم شركة أملاك للتمويل الذي سجل نمواً شهرياً بنسبة 29.2 % وسهم مصرف عجمان بنسبة 18.7 %.

من جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع المواد الأولية بنسبة 2.1 % على أساس شهري نتيجة لانخفاض سعر سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 11 %، تبعه تراجع مؤشر قطاع المرافق العامة بنسبة 1.2 %.

وكانمن أحد الداعائم الرئيسية أيضًا خليجيًا تمكن المؤشر العام للسوق السعودي من تخطي حاجز 11 ألف نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر 2022 بفضل المكاسب المستمرة التي نجح في تحقيقها منذ منتصف مارس 2023.

أما على الصعيد العالمي فقد كان أداء أسواق الأسهم العالمية متبايناً، إلا انها تمكنت من انهاء تداولات الشهر في المنطقة الخضراء. إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 1.6 % بنهاية شهر أبريل 2023 مما يعكس ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.5 % والمؤشر القياسي للسوق الأوروبي بنسبة 2 %.

وقابل تلك المكاسب تراجع أداء الأسواق الناشئة بنسبة 1.3 % مما يعكس بصفة رئيسية ضعف أداء الأسواق الآسيوية، إذ انخفض المؤشر القياسي بنسبة 1.1 % خلال الشهر. وكانت تايوان هي أكبر الخاسرين على مستوى الأسواق الناشئة بتسجيلها لتراجع بنسبة 1.8 % على أساس شهري وذلك على الرغم من حفاظ مؤشر البورصة الرئيسي على مركزه كأحد أفضل المؤشرات أداءً منذ بداية العام بنمو بلغت نسبته 10.2 % منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، في الوقت الذي وصلت فيه مكاسب مؤشر مورجان ستانلي العالمي إلى 9.0 %.