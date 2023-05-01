2000 شركة وجهة من 150 دولة تجتمع اليوم في دبي

تنطلق اليوم النسخة الـ 30 من فعاليات معرض سوق السفر العربي بمشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة، في وقت يتوقع فيه حضور 34 ألف زائر.

وستشكل نسخة 2023 من معرض سوق السفر العربي، التي ستقام على أرض مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من الأول إلى الرابع من مايو المقبل، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، جزءاً أساسياً من «أسبوع السفر العربي» السنوي في دولة الإمارات، والذي سيوفر تماشياً مع شعار المعرض: «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلالها تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات، مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

وبحسب الشركة المنظمة، فقد ارتفعت مشاركة العارضين في "سوق السفر العربي 2023" بنسبة 27%، مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث، بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1%)، أوروبا (أكبر بنسبة 30.9%)، آسيا (أكبر بنسبة 18.6%)، وإفريقيا (أكبر بنسبة 44.7%)، كما شهد قطاعا "تكنولوجيا السفر" و"الفنادق" نمواً كبيراً على أساس سنوي، بنسبة 62% و37.5% على التوالي.