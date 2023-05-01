4.4 مليارات درهم صافي «الاستثمار المؤسسي» في الأسهم المحلية خلال 4 أشهر

عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2023، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ، للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات، فقد حقق الاستثمار المؤسسي «صافي شراء» في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 4.4 مليارات درهم، خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2023، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 118.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 114.5 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية، الثقة بأسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات.

واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين خلال الربع الأول، فيما حازت استثمارات الأفراد حصة بنحو 22%. وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 4.02 مليارات درهم، كـ«محصلة شراء» في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 105.5 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 101.5 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي «صافي شراء» بقيمة 339 مليون درهم في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بعد تحقيق مشتريات بقيمة 13.35 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 13.01 مليار درهم.

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لاسيما أن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية، مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.