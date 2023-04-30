"كارتر آند وايت" الإماراتية تنجح في جمع جولة تمويلية بقيمة 40 مليون درهم

أعلنت شركة كارتر آند وايت الإماراتية – المتخصصة بإنتاج الملابس والاكسسوارات الفاخرة-مؤخراً عن جمع أول جولة تمويلية بقيمة 40 مليون درهم إماراتي " series A".

وكشفت الشركة في بيان صحفي بهذه المناسبة أنها تطمح للإدراج في أسواق المال الإقليمية والعالمية في العام 2027.

وأفادت الشركة أنها ستستثمر قيمة الجولة التمويلية الأخيرة لكسب شريحة جديدة في سوق تجارة التجزئة في دولة الإمارات والسعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، حيث تطمح الشركة إلى افتتاح أول متجر لها في مركز الفيصلية في قلب العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري، وسيليها افتتاح متاجر في كل من الكويت والدوحة وجدة وباقي دول الخليج.

وذكرت الشركة أنها ستفتتح أول متجر صيفي في جزيرة بورتو جيرفو الإيطالية، وذلك من تاريخ 1 يونيو إلى 30 سبتمبر من العام الجاري.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت:" إننا فخورون بالإنجازات التي تحققت في مسيرة الشركة، وحريصون على مواصلة مسيرة النمو والتوسع سواء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى وجهات عالمية".

يذكر أن مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت الإماراتية يضم السيد عبدالله بن سعيد النابودة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السيد حمد بن جاسم الدرويش، السيد فيروز كاباديا، السيد ماجد الغسلان، والسيد مروان بن يوسف السركال.

و تدير شركة كارتر آند وايت في الوقت الراهن 9 متاجر، 7 منها في إمارة دبي، و متجران في إمارة أبوظبي، دبي: مردف سيتي سنتر، الخوانيج ووك، دبي هاربر، بلو ووترز، مركز دبي المالي العالمي، غاليريا لافاييت. وأبوظبي، في كل من: الغاليريا جزيرة الماريه، مارينا مول أبوظبي.

وتعتبر شركة كارتر آند وايت أول شركة إماراتية متخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات الفاخرة، حيث تطمح للتوسع الإقليمي والعالمي عبر افتتاح سلسلة من المتاجر في العواصم الإقليمية والعالمية الهامة.

وقد تمكنت شركة كارتر آند وايت من تحقيق إنجازات كبيرة عبر مشاركتها في معارض محلية وإقليمية وعالمية، وافتتاح مجموعة من المتاجر والبيع المباشر.

كما تعتزم الشركة الإدراج في الأسواق الإقليمية والعالمية في العام 2027.