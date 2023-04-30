رأس الخيمة: 21 فندقاً جديداً بحلول 2025

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن 21 مشروعاً فندقياً جديداً ستضيف 6533 غرفة فندقية إلى طاقتها الاستيعابية بحلول 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، راكي فيليبس: «لدينا حالياً 50 منشأة فندقية بين منتجعات شاطئية وجبلية، وفنادق مدينة، فضلاً عن 8000 غرفة فندقية تديرها أرقى العلامات الفندقية العالمية».

وأضاف أنه «في إطار رؤية رأس الخيمة لاجتذاب ثلاثة ملايين زائر بحلول عام 2030، فإن الإمارة تواظب على تعزيز عروض الضيافة من خلال تنفيذ 21 مشروعاً جديداً لتلبية الطلب على خيارات الإقامة، ما يضيف إلى طاقتها الاستيعابية 6533 غرفة بحلول عام 2025، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 80% مقارنة بالطاقة الاستيعابية الحالية».

وأوضح أن المنشآت الفندقية المقبلة خلال عام 2023 تتضمن كلاً من: «أنانتارا ميناء العرب» الذي يضم 174 غرفة وجناحاً وفيلا فوق الماء، و«سوفيتل الحمرا» بـ300 غرفة فندقية، فيما تشمل المشروعات الأخرى التي من المقرر أن تنشأ خلال العامين المقبلين: «نوبو» و«ماريوت»، و300 غرفة إضافية تحت علامة «ميلينيوم».

وأكد أنه «انسجاماً مع حرص رأس الخيمة على امتلاك محفظة متنوعة من المرافق، فقد أخذت على عاتقها تشييد منشآت جبلية مستدامة لترسخ بذلك مكانتها باعتبارها وجهة عالمية للسياحة الطبيعية. وفي سياق ذلك، تم الإعلان عن (سيج) التابع لمجموعة (مانتيس)، وجهة الإقامة الجبلية التي سيتم افتتاحها عام 2024 وتضم 70 كوخاً فاخراً، مانحة الزوار تجربة جبلية تركز على الطبيعة، مع تقديم أنشطة متنوعة برفقة مرشدين متخصصين».

وتابع: «سيوفر مخيم جبل جيس (كلاود 7) كذلك تجربة تخييم فخمة تضم 30 وحدة إقامة مصنوعة من مواد مستدامة، كما سيوفر مخيم (بيس كامب جيس) المزمع افتتاحه في 2024، خدمات إقامة بكلفة مقبولة، إضافة إلى مجموعة نشاطات مثل اليوغا، وتجارب الطهي الإماراتية التقليدية».

وقال: «شهدنا العام الماضي أعلى مستوى لعدد الزوار على الإطلاق، إذ استضافت الإمارة ما يزيد على 1.13 مليون زائر مبيت بنسبة زيادة بلغت 15.6% عن عام 2021، في وقت ينصب فيه تركيزنا على النمو المستدام وتسريع طموحاتنا لاستقطاب ثلاثة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030».

وتابع: «شهد معدل الإشغال لفنادق الإمارة خلال الربع الأول من عام 2023 زيادة قدرها 18% عن الربع الأول من عام 2022. كما شهدت إيراداتنا الإجمالية زيادة بنسبة 27.9% عن الفترة نفسها من العام السابق».

ولفت إلى أن من العوامل الأساسية لمواصلة مسار النمو هو الترويج للإمارة كوجهة مستقبلية مدفوعة بالاستدامة والتنوع وإمكانية الوصول.

وقال: «خصصنا بالفعل 500 مليون درهم لتطوير أكثر من 20 مشروعاً سياحياً للمساهمة في تعزيز بيئتنا الطبيعية. ونخطط كذلك لاستقطاب استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار درهم عبر مشروعات مخطط لها خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك افتتاح (منتجع وين المتكامل) مطلع عام 2027 في جزيرة المرجان».

وقال إن الإمارة سجلت خلال الربع الأول من عام 2023 زيادة في الزوار بلغت نسبتها 12.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، فيما تشمل قائمة الأسواق المصدرة الرئيسة كلاً من روسيا، كازاخستان، المملكة المتحدة، ألمانيا، التشيك.