«إتش إم إتش» تكشف عن اتفاقية إدارة لـ 3 منشآت فندقية

أكدت مجموعة «إتش إم إتش - إدارة الضيافة القابضة»، أنها ستستعرض خلال «سوق السفر العربي 2023» مشروعاتها المبتكرة في قطاع الضيافة، وتتطلع إلى عقد وتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة.

وكشفت أنها ستوقع في اليوم الأول من المعرض اتفاقية إدارة لثلاث منشآت فندقية جديدة.

ولفتت المجموعة إلى أنها تدير حالياً 13 منشأة فندقية ومنتجعاً داخل السوق الإماراتية وخارجها بطاقة تصل إلى 2032 غرفة من مختلف الفئات، لافتة إلى أنها توسع محفظتها من خلال افتتاح ثلاث منشآت فندقية جديدة في السعودية، فضلاً عن أنها في طور التفاوض حالياً مع مالكين محتملين في أسواق مصر وليبيا وعُمان، وأسواق أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي لإدارة وضم مزيد من المشروعات إلى محفظتها.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات – إدارة الضيافة القابضة «إتش إم إتش»، باتريك أنطاكي: «أثبتت الإمارات نفسها كمركز مهم على خارطة للسياحة العالمية، مع احتضانها مرافق جذب شهيرة عالمياً، كما واصلت جهودها لتعزيز بنيتها التحتية السياحية، بما في ذلك توسيع مطاراتها، وبناء مزيد من الفنادق والمنتجعات، وإطلاق أماكن ترفيهية جديدة».

إلى ذلك، توقع مدير العمليات – إدارة الضيافة القابضة «إتش إم إتش»، هيثم عبدالعزيز، أن يسجل قطاع السياحة في دولة الإمارات معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن «إتش إم إتش» ماضية في خططها لتوسيع محفظتها الفندقية خلال السنوات المقبلة.