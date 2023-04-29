أرباح «دبي المالي» ترتفع 30% إلى 35.6 مليون درهم في 3 أشهر

أعلن سوق دبي المالي نتائجه المالية الموحّدة للربع الأول من العام الجاري، الذي شهد تحقيق صافي أرباح بلغ 35.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 30%، مقارنة مع صافي أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي، التي بلغت 27.5 مليون درهم.

وذكر السوق في بيان، أن إجمالي الإيرادات الموحّدة ارتفع بنسبة 13%، ليصل إلى 88.9 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مقابل إيرادات بلغت 78.6 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2022.

وتوزعت الإيرادات بواقع 47.4 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و41.5 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها، في حين بلغ إجمالي النفقات 53.3 مليون درهم، مقابل 51.1 مليون درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال سعيد المرّي: «مع الإعلان عن نتائج سوق دبي المالي للربع الأول من عام 2023، يأتي هذا النجاح في تحقيق نسب نمو مرتفعة في ظل بيئة حافلة بالتحديات، ليؤكد البداية القوية لعملياتنا خلال العام الجاري، ويعكس التزامنا الثابت تجاه المستثمرين والمساهمين والعملاء».

وأوضح المرّي، أن قيمة التداول في سوق دبي المالي، بلغت 19 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.8 مليار درهم في الربع نفسه من عام 2022، كما سجّل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنسبة 2.1%، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 2.4%، قياساً إلى مستواها في نهاية عام 2022، لتصل إلى 596 مليار درهم. وأضاف أن المستثمرين الأجانب، حافظوا على حضورهم القوي في السوق مستحوذين على نسبة بلغت 56% من قيمة تداولاته خلال الربع الأول، بصافي استثمار بلغت قيمته 636 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين بلغت نسبة ملكيتهم 19% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية مارس 2023، مشيراً في السياق ذاته، إلى أن حصة المؤسسات الاستثمارية بلغت 68% من إجمالي قيمة التداول، بصافي استثمار قدره 6.5 ملايين درهم كمحصلة شراء.

وبيّن المري أن سوق دبي المالي اجتذب 14 ألفاً و635 مستثمراً جديداً في الربع الأول من هذا العام، فيما بلغت نسبة المستثمرين الأجانب من بينهم 78%، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى مليون و185 ألفاً و291 مستثمراً ينتمون إلى 215 جنسية.