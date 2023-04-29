«اتصالات من &e» تطلق باقات جديدة للدفع الآجل

أعلنت شركة «اتصالات من &e» أمس، إطلاق باقات الهاتف المتحرك لقطاع الأعمال ذات الدفع الآجل، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، من خلال توفير المزيد من البيانات والمزايا التي تدعم نمو الأعمال، وتعزز الإنتاجية في ظل المتغيرات المتسارعة للأسواق.

وأوضحت الشركة في بيان أن الباقات الجديدة «بزنس فيرست بلس» (Business First Plus)، و«بزنس إكستريم» (BusinessXtreme) تتيح العديد من المزايا لتلبية طلبات العملاء المتزايدة في قطاع الأعمال، ما يمكن المستخدمين من البقاء على اتصال وزيادة الإنتاجية، لاسيما مع انتشار نموذج العمل الهجين.

وتتضمن «بزنس فيرست بلس» باقات عالية الأداء، وبأسعار ملائمة مصممة خصيصاً لاحتياجات العمل، وتوفر أيضاً بيانات ضخمة، ودقائق محلية ودولية، بجانب الدقائق المجانية لأعضاء المجموعة الواحدة داخل المؤسسة CUG، والرسائل النصية المرنة، وميزة Carryforward الفريدة التي تمكن العملاء من ترحيل جميع الدقائق المحلية والدولية غير المستخدمة لمدة ثلاثة أشهر.

وتمنح مجموعة باقات «بزنس إكستريم» المزيد من الفائدة للعملاء، من خلال توفير دقائق محلية ودولية غير محدودة، والقدرة على تبادل حجم أكبر من البيانات، إضافة إلى خدمات البيانات في التجوال أثناء السفر، والرسائل النصية المرنة، والعديد من المزايا الأخرى.

وسيتاح لعملاء «اتصالات» الحاليين تجربة هذه المزايا الجديدة على باقاتهم الحالية، والاستمتاع بالإضافات الجديدة المتوافرة ضمن خيارات دفع مرنة (شهر واحد، ستة أشهر، و12 شهراً) برسوم تبدأ من 15 درهماً.

وقال نائب الأول للرئيس لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من &e»، عصام محمود: «يعكس تطويرنا للباقات الجديدة لقطاع الأعمال، التزامنا بتزويد عملائنا بمنتجات وخدمات مبتكرة وذات قيمة».

وأضاف: «نواصل العمل على تحليل احتياجات الأسواق بشكل مستمر، وهذا ما يمكننا من معرفة أهمية زيادة البيانات لعملائنا، لتمكينهم من البقاء على اتصال، بما يدعم إنتاجية الأعمال لديهم في ظل التغيرات المستمرة في مشهد الأعمال».