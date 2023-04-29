أبوظبي ودبي تتصدران البورصات العربية بمكاسب 271 مليار دولار

تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، البورصات العربية، بعد تحقيقهما مكاسب سوقية تجاوزت 271 مليار دولار، خلال 12 شهراً في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2023.

وأظهر رصد استناداً إلى بيانات النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي ارتفع من 513.19 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2022، إلى 741.04 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2023، بمكاسب 227.8 مليار دولار. فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي من 119.12 مليار دولار إلى 162.3 مليار دولار، لتحقق مكاسب جاوزت 43.2 مليار دولار.