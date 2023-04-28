عمومية «طيران أبوظبي» يوافق على عرض اندماج من «القابضة ADQ»

وافقت الجمعية العمومية لشركة «طيران أبوظبي» خلال اجتماعها أمس الخميس على العرض المقدم من قبل شركة « ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية» بشأن نقل ملكية عدد من أصولها إلى شركة «طيران أبوظبي» مقابل سندات إلزامية التحويل إلى أسهم.

وتبلغ قيمة عملية الاستحواذ على الشركات أو الأصول التابعة لـ«ايه دي كيو» ذات الصلة بإصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم مبلغ 4.003 مليار درهم إماراتي باعتباره سعر الشراء الذي يتعين على شركة «أبوظبي للطيران» دفعه مقابل الاستحواذ عل كامل حصص «ايه دي كيو» في شركة أمرك (المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة) البالغة 100 %، وكامل حصتها في أسهم شركة «الاتحاد» للطيران الهندسية البالغة 100 %، وكامل حصتها في «غلوبال إيروسبيس لوجستكس» البالغة 50%.

وذكر بيان الشركة على موقع سوق أبوظبي المالي، أنه بعد اجتماع الجمعية العمومية من المتوقع إتمام الصفقة وإصدار السندات إلزامية التحويل وكذلك إصدار وإدراج أسهم شركة طيران أبوظبي الجديدة لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية في الربع الثاني من العام الجاري.

وبعد إتمام الصفقة ستمتلك شركة «ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية» 59.45 % من شركة طيران أبوظبي.

ووفق بيان الشركة وافقت الجمعية أيضاً على مقترح تحويل السندات إلى 652 مليون سهم جديد في شركة «طيران أبوظبي» وزيادة رأس المال المصدر للشركة من 444.8 مليون درهم إلى 1.09 مليار درهم إماراتي.

وسيكون سعر التحويل للسندات إلى أسهم 6.14 درهم لكل سهم عادي جديد في شركة «طيران أبوظبي»، وسيكون كل سهم ناتج عن تحويل السندات مدفوع بالكامل بقيمة اسمية درهم واحد.

كما وافقت العمومية على تعديل مادة النظام الأساسي للشركة لتعكس زيادة رأس المال الموضح أعلاه، كما اعتمدت تعديل النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية إضافة لتفويض مجلس الإدارة لتنفيذ القرارات لتنفيذ قرارات الجمعية.

ووافقت الجمعية العمومية أيضًا مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 111.2 مليون درهم عن عام 2022.

كما تم خلال اجتماع الجمعية انتخاب الأسماء التالية كأعضاء في مجلس الإدارة وهي كالآتي: «نادر أحمد إبراهيم الحمادي، أحمد محمد سلطان الظاهري، حميد عبد الله علي الشمري، عبد الله صديق محمد حسين الخوري، محمد خليل محمد شريف الفولاذي، منصور محمد الملا، أحمد سالم الظاهري، سعيد علي البدواوي، ليلى علي بن حارب المهيري».