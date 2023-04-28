أبوظبي تشهد إطلاق أول مصنع لطائرات و«مسيّرات» مستدامة

أبرمت شركة «مونارك لتصنيع الطائرات» الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً، و«ايهانج القابضة» الصينية الرائدة في تقنيات المركبات الجوية ذاتية القيادة والمدرجة في ناسداك، اتفاقية شراكة لإنشاء أول مصنع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج طائرات وطائرات بلا طيار «مسيّرات» تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة لنقل الركاب والبضائع في إمارة أبوظبي.

ويأتي توقيع الشراكة متماشياً مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، بما في ذلك تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المبتكرة، والأطر التشريعية للاقتصاد الدائري، وسياسات ومحفزات الاقتصاد الأخضر في ظل التحول نحو اقتصاد ذكي ودائري ومستدام.

يستهدف التعاون بين شركتي «مونارك لتصنيع الطائرات» الإماراتية و«ايهانج القابضة» الصينية، تصنيع الطائرات والمسيرات العاملة بالطاقة الكهربائية، وانشاء مركز التحكم لإدارة المسارات الجوية باستخدام تكنولوجيا التحكم الذاتي، وإنشاء البنية التحتية ومنصات الإقلاع والهبوط والمرافق الخاصة بتسيير رحلات الطائرات والمسيّرات المستدامة، مع توفير فرص لتأهيل وتدريب كفاءات إماراتية للعمل في التصنيع. كذلك، يسهم المشروع في تنشيط الأسواق ودعم المنتج المحلي عبر تسهيل تدفق السلع والبضائع إلى منافذ البيع والموانئ والمطارات، ما يعزز سلاسة التجارة الخارجية.

ويسهم المشروع في تأسيس بنية تحتية متطورة لمنصات الاقلاع والهبوط ونظام متقدم لإدارة الطيران يتمتع بتقنيات استخدام طائرات بلا طيار تجارية تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة باستخدام تكنولوجيا التحكم الذاتي والذكاء الاصطناعي وذلك من خلال التعاون والشراكة مع العديد من الجهات المحلية في الإمارة لتمكين أبوظبي من استضافة تقنيات الطيران الحضري في المستقبل القريب. ويرسخ المشروع مكانة أبوظبي في صدارة المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، حيث يركز على تحسين مقومات التنقل الذكي والمستدام.

وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «ضمن جهودها لتعزيز التحول للمرحلة التالية من التنويع الاقتصادي، تركز أبوظبي على دعم القطاعات التي تعتمد على المعرفة والابتكار، وتعتبر استراتيجيتنا الصناعية ركيزة أساسية في تحقيق أهدافنا حيث تركز برامجها على تبني مناهج وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة».

وأضاف سعادته: «تعكس هذه الشراكة لتصنيع وإدارة طائرات وطائرات بلا طيار «مسيّرات» تعمل بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب والبضائع تطور البنية التحتية للصناعات المتقدمة والذكية والأطر التشريعية والتنظيمية في إمارة أبوظبي، التي توفر بيئة جاذبة للابتكارات والاستثمارات في الصناعات المتقدمة والتحول التكنولوجي. وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تهيئة الظروف المناسبة للمستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من فرص النمو الواسعة التي يتيحها اقتصاد الإمارة، حيث أطلقت العديد من المبادرات لتسهيل التجارة وممارسة الأعمال، ودعم التمويل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

من جانبه، قال حسين علي العميره، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مونارك لتصنيع الطائرات، عقب توقيع الاتفاقية مع يانج نك ننج، عضو مجلس ادارة شركة ايهانج القابضة الصينية: «يسهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية لمستقبل النقل في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية الرامية لتعزيز أسس المدينة الذكية، حيث يعكس مفهوماً جديداً لمستقبل نقل الركاب والبضائع، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والمدعومة بمصادر طاقة مستدامة خالية من انبعاثات الكربون ومن خلال استخدام تقنيات المسيّرات والذكاء الاصطناعي».

وأكد حرص مونارك على ابرام شراكات مع أفضل مصنع عالمي لتصنيع الطائرات الكهربائية وشركة لتصميم واستشارات قطاع التنقل الجوي الحضري (UAM) التي تقوم بتطوير وتشغيل أنظمة الطيران الحضري الأكثر تقدماً في العالم.